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طاهر بن حسين: الاسلام يجري في دمّي والدليل اننى أؤمن بالأولياء الصالحين ونشجّع عالعيساوية

Publié le Samedi 13 Février 2021 - 11:31 قراءة: 0 د, 33 ث
قال الجمعة 12 فيفري، الناشط السياسي طاهر بن حسين انه لا يحقد على الاسلام وان "الاسلام يجري في دمّه" وفق تعبيره.

وأشار بن حسين في تصريح لبرنامج الدوامة على اذاعة IFM الي أن الدليل على ذلك هو أنه يؤمن بالأولياء الصالحين ويشجّع العيساوية في انسجام مع روح الاسلام حسب تصريحه.
كما أكد بن حسين أنه لا يحقد على الاسلاميين وقال "ما عنديش حقد على الاسلاميين وحتى ان قتلتهم فلن اقتلهم بحقد".


وأضاف بأنه يعتبر لجوء الاسلام السياسي للعنف امرا متوقعا بسبب تسامح الغنوشي مع العنف اضافة الي أن الاسلام السياسي هو الذي ادخل العنف لتونس والعنف من مأتاه لا يستغرب وفق تصريحه.



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 220498

Falfoul  ()  |Samedi 13 Février 2021 à 14h 59m |           
هؤلاء الذين يدعون العلمانية كذبا وزورا هم اكثر الناس حديثا عن الدين والتدين بموجب وبدون موجب... ما دخل الناس في تدينك من عدمه تلك مسالة شخصية بحتة لا تهمك الا انت ...

Bejaoui  (Germany)  |Samedi 13 Février 2021 à 14h 17m |           
أنا أكره كل عنيد ، عميل، غير واعي و كذاب .....!

Sarramba  (Tunisia)  |Samedi 13 Février 2021 à 13h 31m |           
يضحك على الّحاء... يعني، أنه يؤمن بالشّعوذة واجنُون والشّرك بالله
أما أولياء الله الصّالحين أبرياء منه و ممن يشجعهم على الشعوذة والشرك بالله

Aziz75  (France)  |Samedi 13 Février 2021 à 12h 24m |           
الإيمان ليس بالأولياءالصالحين، لكن الإيمان بالله و رسله و الكتاب و القدر خيره و شره و يوم القيامة. و الإسلام في مجمله يدين العنف مهما كان السبب.وكلمة الإسلام السياسي لا معنى لها، لأنها دخيلة لبث الرعب في نفوس الناس، و مدخل شيطاني لبث الفتن في نفوس الناس. الرعب و الحقد و البغضاء و الشحناء هي عملة إديولوجية لليسار الإستأصالي الذي لا يقبل بالتناوب السلمي على السلطة و لا يأمن بمبادئ الديمقراطية. لا مكان لك في هذا العالم التقي. مزبلة التاريخ و إنتهى.



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