طاهر بن حسين: الاسلام يجري في دمّي والدليل اننى أؤمن بالأولياء الصالحين ونشجّع عالعيساوية

قال الجمعة 12 فيفري، الناشط السياسي طاهر بن حسين انه لا يحقد على الاسلام وان "الاسلام يجري في دمّه" وفق تعبيره.وأشار بن حسين في تصريح لبرنامج الدوامة على اذاعة IFM الي أن الدليل على ذلك هو أنه يؤمن بالأولياء الصالحين ويشجّع العيساوية في انسجام مع روح الاسلام حسب تصريحه.كما أكد بن حسين أنه لا يحقد على الاسلاميين وقال "ما عنديش حقد على الاسلاميين وحتى ان قتلتهم فلن اقتلهم بحقد".وأضاف بأنه يعتبر لجوء الاسلام السياسي للعنف امرا متوقعا بسبب تسامح الغنوشي مع العنف اضافة الي أن الاسلام السياسي هو الذي ادخل العنف لتونس والعنف من مأتاه لا يستغرب وفق تصريحه.