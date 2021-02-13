الجورشي: على الرئيس ان يقوم بالتهدئة والعمل لما ينفع البلاد, عوض النزول المتكرر للشارع

قال المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي في مداخلة على قناة حنبعل ان النزول للشارع والتهديد به خطر على التجربة الديمقراطية في البلاد.
وأضاف الجورشي " على الرئيس ان يقوم بالتهدئة عبر اتخاذ عدة إجراءات للخروج من النفق الحالي والتجول في الخارج والعمل لمصلحة تونس عوض النزول المتكرر للشارع"...
وتابع الجورشي " النهضة لها وزنها في الشارع وعبير موسي نفسها تريد النزول الى الشارع وهذا خطر حقيقي يهدد التجربة مضيفا " الاحتكاك بين الانصار في الشارع ليس في مصلحة احد وسيؤدي الى النزلاق في متاهات نحن في غنى عنها".
وأضاف الجورشي " على الرئيس ان يقوم بالتهدئة عبر اتخاذ عدة إجراءات للخروج من النفق الحالي والتجول في الخارج والعمل لمصلحة تونس عوض النزول المتكرر للشارع"...
وتابع الجورشي " النهضة لها وزنها في الشارع وعبير موسي نفسها تريد النزول الى الشارع وهذا خطر حقيقي يهدد التجربة مضيفا " الاحتكاك بين الانصار في الشارع ليس في مصلحة احد وسيؤدي الى النزلاق في متاهات نحن في غنى عنها".
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