   Ahmad Hamza - شدّوها الخنابة  

الجورشي: على الرئيس ان يقوم بالتهدئة والعمل لما ينفع البلاد, عوض النزول المتكرر للشارع

Publié le Samedi 13 Février 2021 - 08:51 قراءة: 0 د, 30 ث
قال المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي في مداخلة على قناة حنبعل ان النزول للشارع والتهديد به خطر على التجربة الديمقراطية في البلاد.
وأضاف الجورشي " على الرئيس ان يقوم بالتهدئة عبر اتخاذ عدة إجراءات للخروج من النفق الحالي والتجول في الخارج والعمل لمصلحة تونس عوض النزول المتكرر للشارع"...
وتابع الجورشي " النهضة لها وزنها في الشارع وعبير موسي نفسها تريد النزول الى الشارع وهذا خطر حقيقي يهدد التجربة مضيفا " الاحتكاك بين الانصار في الشارع ليس في مصلحة احد وسيؤدي الى النزلاق في متاهات نحن في غنى عنها".




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 220490

Afarit  ()  |Samedi 13 Février 2021 à 09h 07m |           
لو علمتم أن الرئيس صفوي المعتقد لما استغربتم من تصرفاته
قبل يومين استقبل شيخ الإسماعيلية في تونس حسن الصباح والاسماعيلية لا يتجاوز عددهم المئات
ولم يستقبل يوما شيخا من شيوخ الزيتونة من أي اتجاه كان



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