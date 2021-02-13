   Ahmad Hamza - شدّوها الخنابة  

زياد الهاني: ان اخطا مواطن في حق الرئيس فهنالك القانون والقضاء وليس التعنيف

Publié le Samedi 13 Février 2021 - 08:07 قراءة: 0 د, 35 ث
وجه الإعلامي زياد الهاني في مداخلة على قناة الزيتونة تحذيرا للامن الرئاسي على خلفية تعرض مواطن للتعنيف من قبل الامن الرئاسي في أحد مساجد حي التضامن بسبب انتقاده للرئيس قيس سعيد.

وقال زياد الهاني " احذر الامن الرئاسي من جريمة ارضاء نزعة تسلطية للرئيس مضيفا " وقت التبوريب انتهى ونحن في عهد جديد".
وأضاف " الرئيس مواطن عادي وموش على راسو ريشة وان اخطا مواطن في حقه فهنالك القانون والقضاء وليس التعنيف".


يذكر أن أحد المواطنين قال انه تعرض للاعتداء من قبل عناصر الامن الرئاسي بعد أن رفض تحويل أحد مساجد حي التضامن الى ساحة لتصفية الحسابات السياسية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد وفق تعبيره.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 220486

Sarramba  (Tunisia)  |Samedi 13 Février 2021 à 09h 15m |           
هذا الرّئيس، وليّ أمر الرّعيّة، (كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيّته)، أمام الله: بأيّ وجه، وبأيّ قلب، وبأيّ شعور، وبأيّ احساس، وبأيّ "خشوع" يقف أمام الله، يناجي ربّه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بالنّفاق والشّقاق وخيانة العهد والأمانة واليمين... أكيد أكيد
حسبنا الله و نعم الوكيل... اللّهمّ أجرنا في مصيبتنا، واخلف لنا خيرا منها



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