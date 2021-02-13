زياد الهاني: ان اخطا مواطن في حق الرئيس فهنالك القانون والقضاء وليس التعنيف

وجه الإعلامي زياد الهاني في مداخلة على قناة الزيتونة تحذيرا للامن الرئاسي على خلفية تعرض مواطن للتعنيف من قبل الامن الرئاسي في أحد مساجد حي التضامن بسبب انتقاده للرئيس قيس سعيد.
وقال زياد الهاني " احذر الامن الرئاسي من جريمة ارضاء نزعة تسلطية للرئيس مضيفا " وقت التبوريب انتهى ونحن في عهد جديد".
وأضاف " الرئيس مواطن عادي وموش على راسو ريشة وان اخطا مواطن في حقه فهنالك القانون والقضاء وليس التعنيف".
يذكر أن أحد المواطنين قال انه تعرض للاعتداء من قبل عناصر الامن الرئاسي بعد أن رفض تحويل أحد مساجد حي التضامن الى ساحة لتصفية الحسابات السياسية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد وفق تعبيره.
وقال زياد الهاني " احذر الامن الرئاسي من جريمة ارضاء نزعة تسلطية للرئيس مضيفا " وقت التبوريب انتهى ونحن في عهد جديد".
وأضاف " الرئيس مواطن عادي وموش على راسو ريشة وان اخطا مواطن في حقه فهنالك القانون والقضاء وليس التعنيف".
يذكر أن أحد المواطنين قال انه تعرض للاعتداء من قبل عناصر الامن الرئاسي بعد أن رفض تحويل أحد مساجد حي التضامن الى ساحة لتصفية الحسابات السياسية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد وفق تعبيره.
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 220486