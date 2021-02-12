سالم الأبيض يتّهم حركة النهضة بتزوير وتدليس نتائج انتخابات 2019 عبر اختراق هيئة الانتخابات

شكّك الجمعة 12 فيفري، النائب عن حركة الشعب سالم الأبيض في سلامة ونزاهة العملية الانتخابية ونتائج الانتخابات التي تصدّرتها حركة النهضة.وقال سالم الأبيض خلال استضافته في قناة التاسعة، إن فوز حركة النهضة يرجع الي اختراقها لهيئة الانتخابات وأن العديد من منتسبي النهضة ترأسوا مكاتب الاقتراع مشيرا إلى وجود تزوير وتدليس.وأضاف الأبيض إن النهضة فازت بعد اختراقها الهيئة وبالمال الفاسد مؤكّدا أنه لو يتم تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة لن تفوز حركة النهضة.