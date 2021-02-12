   Najet - أه لو بيعرف  

سالم الأبيض يتّهم حركة النهضة بتزوير وتدليس نتائج انتخابات 2019 عبر اختراق هيئة الانتخابات

Publié le Vendredi 12 Février 2021 - 21:11 قراءة: 0 د, 24 ث
شكّك الجمعة 12 فيفري، النائب عن حركة الشعب سالم الأبيض في سلامة ونزاهة العملية الانتخابية ونتائج الانتخابات التي تصدّرتها حركة النهضة.
وقال سالم الأبيض خلال استضافته في قناة التاسعة، إن فوز حركة النهضة يرجع الي اختراقها لهيئة الانتخابات وأن العديد من منتسبي النهضة ترأسوا مكاتب الاقتراع مشيرا إلى وجود تزوير وتدليس.

وأضاف الأبيض إن النهضة فازت بعد اختراقها الهيئة وبالمال الفاسد مؤكّدا أنه لو يتم تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة لن تفوز حركة النهضة.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 220481

Observo  (United States)  |Vendredi 12 Février 2021 à 22h 13m |           
Il ne va pas causer un séisme avec cette déclaration ni aplatir le terrain pour son parrain de Carthage afin de dissoudre le parlement. Mais il va bien mériter le titre du plus GROS menteur en Tunisie.

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 12 Février 2021 à 21h 51m |           
من يستعمل المال الفاسد ويخترق الهيأة يفوز بالاغلبية المطلقة وحتى ب 99 % كما شاهدنا من قبل وليس بـ 24% ثم انه يتقدم بين دورة واخرى لا ان يتاخر
فان كان سالم لبيض يعتقد فعلا ان النهضة فازت باختراق الهياة والمال الفاسد فهو غبي
وان كان يريد مغالطة الشعب بهذه الادعاءات فهو كذاب اشر لا يرجى من خير



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