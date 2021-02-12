   Najet - أه لو بيعرف  

قيس سعيد يؤدى صلاة الجمعة في حي التضامن وبعض مناصريه يجدّدون رفع شعار حل البرلمان

Publié le Vendredi 12 Février 2021 - 21:01 قراءة: 0 د, 14 ث
باب نات - تحوّل الجمعة 12 فيفري، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى حي التضامن أين أدّى صلاة الجمعة بجامع "أحد" وسط تعزيزات أمنية مشدّدة.
وبعد آداء الصلاة استمع رئيس الجمهورية الي مشاغل بعض المواطنين وجدّد بعض مناصريه رفع شعار "حل البرلمان" الذي سبق ورفعه مناصروه في المنيهلة وشارع الحبيب بورقيبة.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 220478

Mounabeh  ()  |Vendredi 12 Février 2021 à 21h 39m |           
Tout à fait Si Hamda-Yahia Haouam

Il aurait fallu parler aussi du Mr qui s'est fait tabasser parce qu'il avait apostropher le président...

Babnet je commence à douter serieusement de votre neutralité




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