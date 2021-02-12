قيس سعيد يؤدى صلاة الجمعة في حي التضامن وبعض مناصريه يجدّدون رفع شعار حل البرلمان

باب نات - تحوّل الجمعة 12 فيفري، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى حي التضامن أين أدّى صلاة الجمعة بجامع "أحد" وسط تعزيزات أمنية مشدّدة.

وبعد آداء الصلاة استمع رئيس الجمهورية الي مشاغل بعض المواطنين وجدّد بعض مناصريه رفع شعار "حل البرلمان" الذي سبق ورفعه مناصروه في المنيهلة وشارع الحبيب بورقيبة.



