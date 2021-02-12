رفيق عبد السلام: أردنا رئيسا يزور عواصم العالم فوجدناه ترك صلاحياته ويتجوّل في المنيهلة لشرب القهوة

باب نات -

جدّد الخميس 11 فيفري، القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام انتقاده لممارسات رئيس الجمهورية وتعاطيه مع منصب الرئاسة ومختلف الفرقاء السياسيين.وأشار عبد السلام إلى أن قيس سعيد ومنذ دخوله قصر قرطاج ليس له شيء غير خوض معركة الصلاحيات وتوتير الأجواء بخطاباته المبنية للمجهول والتي تتحدث عن الصواريخ والدكاكين والمشعوذين.وقال عبد السلام إن رئيس الجمهورية ترك صلاحياته التي يخولها له الدستور وغاب عن أبرز المحطات الدولية دون مبرر وعلّق متأسفا "أردنا رئيسا يجمّع التونسيين ويوحّدهم ويدافع عن مصالح تونس في مختلف عواصم العالم فوجدناه يقسّم التونسيين ويتجول في المنيهلة وأريانة لشرب القهوة".