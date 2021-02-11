عماد الخميري: أذكر هيئة الدفاع عن الشهيدين أن حمة الهمامي اسمو موجود في ملف الاغتيال

باب نات - قال الخميس 11 فيفري، النائب عن حركة النهضة عماد الخميري أن لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تنشط في إطار موسمي.
وأضاف عماد الخميري في حوار على راديو الديوان أف أم أنه كلما توجد أزمة سياسية في البلاد إلا وتعتمد لجنة الدفاع عن الشهيدين إلى توظيفه ضد النهضة وضد راشد الغنوشي، مشيرا إلى أن القضية على ذمة القضاء ومن غير المقبول تحريك القضية إعلاميا.
وتابع عماد الخميري " وجود وثائق خاصة لدى هيئة الدفاع عن الشهيدين في حذ ذاته جهاز سرّي".
واستدرك عماد الخميري " نحب نذكر هيئة الشهيدين أن حمة الهمامي أيضا موجود اسمه في ملف اغتيال شكري بلعيد".
الفيديو بداية من الدقيقة 40
جدير بالذكر ان بشر الشابي محامي مصطفى خضر صرح سنة 2019 ان قضية موكله المتعلقة بالجهاز السري مجرد فيلم ومسرحية انتخابية.
وأضاف بشر الشابي خلال حضوره ببرنامج من تونس على قناة التاسعة ، ” التونسيون لهم كثير من الذكاء ومن المستحيل تصديق تلك الروايات حول وجود أجهزة أمنية وعسكرية سرية.
وتابع قائلا ” اتحدى الجميع جلب وثيقة او تسجيل معترف به تثبت تورط موكله في تشكيل أجهزة سرية او دعم مجموعات ارهابية.
وأضاف قائلا ” عندما نتابع الملف نجد تورط الناطق باسم الجبهة حمة الهمامي.
وقال أن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد و البراهمي قالت أنها تحصلت على وثيقة فيها أن الارهابي الذي قتل شكري بلعيد تحصل على ال300 مليون و لكنها أخفت عن قصد باقي ما جاء في هذه الوثيقة وهو أن حمة الهمامي وكمال اللطيف هما وراء مبلغ ال300 مليون..
كما ذكر أن حجز وثائق مصطفى خضر و نقله إلى الداخلية تم بطريقة قانونية خلاف ما روج له و تحدى بشر الشابي هيئة الدفاع أن يقدمو وثيقة تثبت أن مصطفى خضر مد النهضة بمعلومات
وتابع المحامي ” هنالك معطيات حول هذا الامر ويكفي من المزايدة على القضاء ” راهو عيب”.
واستظهر المحامي بشر الشابي بوثيقة من محضر الجلسات تتبت أن كل ما كتبه مصطفى خضر هو نتيجة لقاءه بعراف مغربي
وأضاف عماد الخميري في حوار على راديو الديوان أف أم أنه كلما توجد أزمة سياسية في البلاد إلا وتعتمد لجنة الدفاع عن الشهيدين إلى توظيفه ضد النهضة وضد راشد الغنوشي، مشيرا إلى أن القضية على ذمة القضاء ومن غير المقبول تحريك القضية إعلاميا.
وتابع عماد الخميري " وجود وثائق خاصة لدى هيئة الدفاع عن الشهيدين في حذ ذاته جهاز سرّي".
واستدرك عماد الخميري " نحب نذكر هيئة الشهيدين أن حمة الهمامي أيضا موجود اسمه في ملف اغتيال شكري بلعيد".
الفيديو بداية من الدقيقة 40
جدير بالذكر ان بشر الشابي محامي مصطفى خضر صرح سنة 2019 ان قضية موكله المتعلقة بالجهاز السري مجرد فيلم ومسرحية انتخابية.
وأضاف بشر الشابي خلال حضوره ببرنامج من تونس على قناة التاسعة ، ” التونسيون لهم كثير من الذكاء ومن المستحيل تصديق تلك الروايات حول وجود أجهزة أمنية وعسكرية سرية.
وتابع قائلا ” اتحدى الجميع جلب وثيقة او تسجيل معترف به تثبت تورط موكله في تشكيل أجهزة سرية او دعم مجموعات ارهابية.
وأضاف قائلا ” عندما نتابع الملف نجد تورط الناطق باسم الجبهة حمة الهمامي.
وقال أن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد و البراهمي قالت أنها تحصلت على وثيقة فيها أن الارهابي الذي قتل شكري بلعيد تحصل على ال300 مليون و لكنها أخفت عن قصد باقي ما جاء في هذه الوثيقة وهو أن حمة الهمامي وكمال اللطيف هما وراء مبلغ ال300 مليون..
كما ذكر أن حجز وثائق مصطفى خضر و نقله إلى الداخلية تم بطريقة قانونية خلاف ما روج له و تحدى بشر الشابي هيئة الدفاع أن يقدمو وثيقة تثبت أن مصطفى خضر مد النهضة بمعلومات
وتابع المحامي ” هنالك معطيات حول هذا الامر ويكفي من المزايدة على القضاء ” راهو عيب”.
واستظهر المحامي بشر الشابي بوثيقة من محضر الجلسات تتبت أن كل ما كتبه مصطفى خضر هو نتيجة لقاءه بعراف مغربي
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