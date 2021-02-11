   Om Kalthoum - *أروح لمين  

عياض اللّومي : قيس سعيد دكتاتور يحسايب روحو طارق ابن زياد و السّيناريو الأفضل هو إستقالته

Publié le Jeudi 11 Février 2021 - 15:48 قراءة: 0 د, 48 ث
قال القيادي و النائب عن قلب تونس عياض اللومي ، اليوم الخميس 11 فيفري 2021 ، في حوار عبر امواج اذاعة " أي اف ام "أنه ما زال يصر على تمشيه في عزل رئيس الجمهورية من منصبه والعمل على ذلك إن واصل قيس سعيد تعنته.

واكد اللومي أن 30 نائباً من مختلف الكتل داخل البرلمان يشاطرونه الرأي ومستعدون للذهاب بعيداً في مسألة عزل رئيس الجمهورية إن لم يرتدع عما هو عليه من تعنته


وقال أن رئيس الجمهورية قيس سعيد هو شخص دكتاتور ويريد إرساء دكتاتورية دينية ، على حد تعبيره.

وشدد اللومي أن استنجاد رئيس الجمهورية في خطاباته بالأمثلة الثيوقراطية المشبعة بالتعصب الديني والذاهبة إلى إرساء حكم الرأي الواحد هي أكبر الأخطار التي تهدد تونس في الوقت الحالي.

ووجه اللومي كلامه للرئيس قائلا " ياخي إنت طارق إبن زياد بش تقولنا البحر وراءكم وياخي نحن القوم الكفار إلي إنت جاي تحاربنا! كلامه خطير ونجمو نحاكمو". وقال أن السّيناريو الأفضل لحلّ الأزمة هو إستقالة رئيس الجمهوريّة




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 220359

BABANETTOO  (France)  |Jeudi 11 Février 2021 à 16h 48m |           
Bravo Elloumi

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 11 Février 2021 à 16h 46m |           
برافو اللومي



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