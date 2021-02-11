تسليم سيارتين رباعية الدفع لفائدة جمعيتي حماية المسنين من ذوي الوضعيات الهشة بولاية القصرين و باجة

باب نات -

في إطار برنامج المبادرة من أجل التنمية الجهوية IDR بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والوكالة الألمانية للتعاون الفني GIZ، انتظم يوم الأربعاء 10 فيفري بمقر الوزارة موكب تم خلاله تسليم سيارتين رباعية الدفع للفرق المتنقلة لجمعيتي حماية المسنين بكل من ولاية القصرين ومعتمدية نفزة من ولاية باجة.وأشرف على موكب التسليم بلقاسم عياد رئيس هيئة التنمية القطاعية والجهوية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بحضور سمير السبوعي ممثل مشروع المبادرة من أجل التنمية الجهوية بالوكالة الألمانية للتعاون الفني والمندوبين الجهويين للمرأة والأسرة وكبار السن بولايتي القصرين وباجة وعدد من إطارات الوزارة وممثلين عن المجتمع المدني.وسيساهم استغلال السيارتين رباعية الدفع من قبل الفرق المتنقلة التابعة لجمعيتي حماية المسنين بكل من ولاية القصرين ومعتمدية نفزة بباجة في تقريب الخدمات الاجتماعية والصحية الضرورية لكبار السن من ذوي الوضعيات الهشة الذين لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية والقاطنين بمناطق معزولة.هذا ويذكر أن برنامج التعاون الدولي المبادرة من أجل التنمية الجهوية يهدف إلى المساهمة في ترسيخ مبادئ جديدة للمقاربة التشاركية في مجال التنمية الجهوية وذلك من خلال تنفيذ مشاريع في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية.