   Om Kalthoum - أراك عصيّ الدمع  

الصحبي صمارة: قيس سعيّد قادر على جر البلاد الى حرب أهلية

Publié le Jeudi 11 Février 2021 - 12:18 قراءة: 0 د, 31 ث
افاد النائب المستقل الصحبي صمارة على راديو ''إي أف أم'' يوم الأربعاء 10 فيفري 2021 إنه لو أعيدت الانتخابات مجددا وكان التنافس بين نبيل القروي وقيس سعيّد فإنه لن يصوّت لأي منهما.

واضاف "إدارة الشأن السياسي لا تكون بالمغالبة وفرض الامر الواقع، ورئيس الجمهورية اختار أن يتحوّل من جامع للتونسيين إلى طرف من أطراف الصراع، وبات أشبه بمن يركل الحجر بدلا من الكرة."


وتابع الصحبي صمارة "أمام الوضع السياسي الهش لبلادنا والاقتصادي الكارثي وتوجس بعض الأطراف السياسية على مصالحها أو خشيتها من الزج بالسجون أو دفعها قسريا لمغادرة البلاد، يصبح خطر المرور من الحرب الأهلية الباردة إلى المسلحة قائما.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 220349

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Jeudi 11 Février 2021 à 13h 06m |           
حتى لا نصل الى ذلك السيناري،سيكون محاصرا من الامام ومن الخلف ومن الجانبين بالدستور، و بمؤسسات الدولة وبالقوى السياسية والمدنية المؤمنة بالديمقراطية و المسار الديمقراطي،و خاصة بالشعب الذي لم يقل كلمته المدوية بعد



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