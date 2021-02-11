الصحبي صمارة: قيس سعيّد قادر على جر البلاد الى حرب أهلية

افاد النائب المستقل الصحبي صمارة على راديو ''إي أف أم'' يوم الأربعاء 10 فيفري 2021 إنه لو أعيدت الانتخابات مجددا وكان التنافس بين نبيل القروي وقيس سعيّد فإنه لن يصوّت لأي منهما.واضاف "إدارة الشأن السياسي لا تكون بالمغالبة وفرض الامر الواقع، ورئيس الجمهورية اختار أن يتحوّل من جامع للتونسيين إلى طرف من أطراف الصراع، وبات أشبه بمن يركل الحجر بدلا من الكرة."وتابع الصحبي صمارة "أمام الوضع السياسي الهش لبلادنا والاقتصادي الكارثي وتوجس بعض الأطراف السياسية على مصالحها أو خشيتها من الزج بالسجون أو دفعها قسريا لمغادرة البلاد، يصبح خطر المرور من الحرب الأهلية الباردة إلى المسلحة قائما.