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عائلة الوزير الأسبق منصف بن سالم تقاضي إيمان قزارة

إيمان قزارة
Publié le Jeudi 11 Février 2021 - 12:15 قراءة: 0 د, 50 ث
قررت الخميس 11 فيفري، عائلة وزير التعليم العالي الأسبق منصف بن سالم مقاضاة عضو لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد والبراهمي، ايمان قزارة.
وتأتي القضية عل خلفية اتهام إيمان قزارة لمنصف بن سالم ايام كان وزيرا للتعليم العالي بتسهيل ترسيم الطلبة الفلسطينيين في الجامعات التونسية وربط ذلك بشبهة الإرهاب.

ونشر إبن الوزير الأسبق أسامة بن سالم تدوينه عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك جاء فيها:

“منتسبة إلى ما يسمى لجنة الدفاع عن الشهيدين بلعيد و البراهمي، رحمهما الله ، ذكرت اسم المرحوم الدكتور منصف بن سالم في حديثها عن تسهيل وزارة التعليم العالي في عهده ترسيم الطلبة الفلسطينيين و هو شرف بالتأكيد لكنها ذكرت ذلك في سياق حديثها عن الجهاز السري المزعوم و ربط الجنسية الفلسطينية بشبهة الإرهاب لغاية معلومة . أردت أن أذكر المدعوة “…” ان خدمة الاخوة الفلسطينيين شرف نبحث عنه و ان ما قام به المرحوم كان في نطاق قانون الدولة و الاتفاقيات الرسمية مع دولة “فلسطين و هذه مراسلة داعمة لذلك في انتظار القضية التي سترفع في شأنك"






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