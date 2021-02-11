عائلة الوزير الأسبق منصف بن سالم تقاضي إيمان قزارة

قررت الخميس 11 فيفري، عائلة وزير التعليم العالي الأسبق منصف بن سالم مقاضاة عضو لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد والبراهمي، ايمان قزارة.
وتأتي القضية عل خلفية اتهام إيمان قزارة لمنصف بن سالم ايام كان وزيرا للتعليم العالي بتسهيل ترسيم الطلبة الفلسطينيين في الجامعات التونسية وربط ذلك بشبهة الإرهاب.
ونشر إبن الوزير الأسبق أسامة بن سالم تدوينه عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك جاء فيها:
وتأتي القضية عل خلفية اتهام إيمان قزارة لمنصف بن سالم ايام كان وزيرا للتعليم العالي بتسهيل ترسيم الطلبة الفلسطينيين في الجامعات التونسية وربط ذلك بشبهة الإرهاب.
ونشر إبن الوزير الأسبق أسامة بن سالم تدوينه عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك جاء فيها:
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 220348