شبهات فساد مالي واداري تلاحق النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي وذاكر لهيذب يؤكد أنها وشاية كاذبة

تداولت الاربعاء 10 جانفي عدد من صفحات الفايسبوك نص شكاية تلقّتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضدّ النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي بتاريخ 23 ديسمبر 2020.وتزامن تداول نص الشكاية مع مشاركة نبيل حجى في اللقاء الذي نظمه رئيس الجمهورية قيس سعيد مع عدد من نواب البرلمان.وتتعلق الشكاية بشبهات فساد مالي واداري للنائب المذكور قبل وصوله الي البرلمان وبمناسبة ممارسة وظيفته كاطار بديوان البحرية التجارية والموانئ كتن يشعل خطة رئيس الدائرة الفنية بميناء رادس قبل ترقيته الي رتبة مدير مكلف بالطاقة.وتتمثل هذه الشبهات وفق نص الشكاية في سوء التصرف في صفقة أشغال بالمنطقة المينائية برادس وسوء استخدامه لسلطته ووظيفته لطلب منفعة لغيره.وتعليقا على ما تم تداوله نشر الدكتور والقيادي في التيار تدوينة قال فيها متهما أطرافا سياسية بالوقوف وراء الشكاية " بعد ما خدموا مليح بشبهات الفساد تطور أدائهم وتحول إهتمامهم للوشايات الكاذبة بالفساد الوهمي" ووصفهم بالمهرجين.