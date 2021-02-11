في محطة النقل باب سعدون الاطاحة بعنصر اجرامي محل 4 مناشير تفتيش ومحكوم بالسجن

باب نات -

تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران أول أمس الثلاثاء 9فيفري2021 من الاطاحة بمصنف خطير على مستوى محطة النقل باب سعدون محل4 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدّة سنة و4 أشهر.وكشفت الابحاث معه انه اختص البراكاجات والسرقات ...باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.