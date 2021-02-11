العلوي: الجهاز السرّي تعداو عليه 8 وزراء داخليّة و8 وزراء عدل و8 وزراء دفاع ورغم هذا الكلّ... مازال سرّيّ

" تعدّوا عليه ثمانية سنوات، وعملوا عليه 6300 مؤتمر صحفيّ، وتعدّاو عليه 8 وزراء داخليّة و8 وزراء عدل و8 وزراء دفاع وتعمل عليه مجلس أمن قوميّ مع الباجي، وتعملت عليه 34578 ساعة بثّ في التلافز والإذاعات"، مضيفا " ورغم هذا الكلّ... مازال سرّيّ!!".

وتابع عبد اللطيف العلوي " لا تخرج قبل أن تقول سبحان اللّه!".

علّق الأربعاء 10 فيفري، النائب عن إتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي على تحميل هيئة الدفاع عن الشهدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الجهاز السري لحركة النهضة مسؤولية الاغتيالات.وكانت المحامية إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي،أفادت بأن الوثائق المتعلقة بالجهاز السري، "كشفت عن عدد من الجرائم التي تثبت ارتباط حركة النهضة بعدد من الأعمال المشبوهة وبتنظيم الإخوان المسلمين".وأضافت المحامية أثناء ندوة صحفية بخصوص تطورات قضية شكري بلعيد في الذكرى الثامنة لاغتياله، أن حاكم التحقيق 12 بالمحكمة الابتدائية تونس 1، "اكتشف بعد فتح ما يعرف بالغرفة السوداء، معطيات جديدة بخصوص الجهاز السري لحركة النهضة"، مشيرة إلى أن "مصطفى خذر قام برصد 11 مواطنا من الرعايا الأمريكان، يملكون فضاء ترفيهيا بجهة باردو محل شبهة في مجال التبشير".