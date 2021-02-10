سهام العيادي تعلن من صفاقس إنطلاق انجاز المشاريع الرياضية المعطلة

اعلنت كاتبة الدولة للرياضة سهام العيادي من صفاقس عن انطلاق انجاز المشاريع الرياضية المعطّلة مثل توسعة ملعب الطيب المهيري و الملعب الجديد الذي يتسع ل40 الف متفرج و القاعة متعددة الاختصاصات و المسبح ،،" اليوم زرنا ولاية صفاقس على زوز مشاريع مهمة بالنسبة للجهةالمشروع الاول متعلق بالمدينة الرياضية إلي نحب نأكد أنو المشروع هذا انطلق في 2007 وتعطل أكثر من مرة لعدة أسباب نعطيكم تفاصيلها لاحقا ولكن إلي نحب نأكد عليه أنو المشروع هذا وصل إلى مرحلة الدراسات إلي متعهد بيها مكتب دراسات صيني وذلك في إطار بروتوكول ممضى بين تونس والصين .اليوم تحولنا لصفاقس باعتبار وأنو حريصين على الإيفاء بمختلف التعهدات وحريصين باش نكونو صريحين وصادقين والكلنا في مستوى مركزي وجهوي و محلي حريصين كل الحرص في التعجيل باستكمال الإجراءات الادارية والشروع فعليا في الإنجاز .مطالب معقولة ومشروعة بعد 14 عام انتظار ، نقاشنا اليوم أفضى إلى التالي :▪️عقلنة المشروع بعبارة أخرى الإنطلاق بالمنشآت الضرورية إلي في تقدير الناس الكل تقريبا ضرورية للجهة✔ ملعب بطاقة استيعاب 40 ألف متفرج✔ قاعة متعددة الاختصاصات نظرا لتميز الجهة في الرياضات الجماعية خصوصا✔مسبح أولمبي باعتبار وأن الجهة تفتقر إلى هذه المنشأة .هذي تقريبا أبرز الأوليات على أن يتم وضع رزنامة إنجاز يكون في مقدمتها الملعب الجديد ، وما تبقى من مساحة الأرض إلى تبلغ تقريبا 70 هكتار 58 تحصلت فيهم الوزارة على التخصيص و12 الإجراءات جارية إلى الآن ما تبقى منها هو أساسا لإنشاء فضاءات رياضية وشبابية تبقى على ذمة جهة صفاقس.بالتوازي مع ذلك السلطة الجهوية تقدمت بطلب في توفير النقل العمومي لمنطقة حقونة طريق السلطنية حتى يكون المشروع متكامل.النقاط هذي الكل باش يتم رفعها للجهات المعنية مع الاتفاق من الآن على تكوين لجنة متابعة متكونة من ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة وزارة التجهيز ولاية صفاقس النواب البلديات المعنية النادي الصفاقسي والمجتمع المدني وإن شاء الله نقدملكم التركيبة متاعها في أقرب وقت.اللجنة هذي باش تجتمع دوريا لمتابعة هالمشاريع في كل المراحل والتدخل عند الإقتضاء .🔹️المشروع الثاني يخص ملعب الطيب المهيريرسميا انطلقنا في مشروع التوسعة من خلال الدراسات وهذا يصير لأول مرة وهنا ماعادش نحكي على وعود بالعكس نحكي على مشروع دخل لحيز التنفيذ وغيرنا صبغة المشروع من جهوي إلي وطني يعني باش تتكفل بيه وزارة التجهيز على مستوى الانجاز ووزارة الشباب والرياضة على مستوى التمويل .ممكن اليوم الحاجة الجديدة زادة أنو اتفقنا على القيام باستشارة لدى المصالح المختصة باش نعجلو في الدراسات باش ما تاخذش برشة وقت وتنطلق بسرعة الأشغال بصفة فعلية.بالنسبة لطاقة الاستيعاب اعتقد بملعب طريق السلطنية و40 ألف متفرج العدد متاع 20 ألف معقول جدا وهكة نخفف على محيط الملعب من الاكتظاظ المروري ويصبح الملعب يستجيب للمواصفات المطلوبة محليا ودوليا .وبهذا إن شاء الله صفاقس باش يوليو عندها 2 ملاعب تستجيب لكراس الشروط الدولية : الملعب التاريخي والرمزي الطيب المهيري والملعب الجديد بالمدينة الرياضية منطقة حقونة طريق السلطنية.#وزارة_الشباب_والرياضة_والإدماج_المهني#ولاية_صفاقس #بلدية_صفاقس #النادي_الصفاقسي #ملعب_الطيب_المهيري #المدينة_الرياضية_بصفاقس"