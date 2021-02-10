ابنة حسن الغضباني ترثي والدها بكلمات مؤثرة

رثت المحامية مريم الغضباني والدها الأستاذ الراحل حسن الغضباني الذي غادرنا أول الشهر متأثر بإصابته بفيروس كورونا.و ارتدت الغضباني الابنة نظارات والدها في أول مرافعة جزائية لها و بتأثر بالغ و بهذه الكلمات رثت والدها :"في اول مرافعة جزائية ... رغم انه لم يعد على هذه الارض ما يستحق الحياةماذا عساني اقول و قد رحلت يا سيد المرافعاتحاولت ان اكون نبذة من بحر #حسن_الغضباني لكنني لا امتلك المقوماتلم يكن سهلا و لكنني سأظل بنت حسن الى المماتبكيت و ابكيت فكم تمنيت ان تكون يوما الى جانبي في قاعات الجلسات، لماذا رحلت في هذا التوقيت بالذات؟لماذا لم تصلح اخطائي و تعلمني ما في صوتك من نبرات؟الى روح الهيلة و عبادة و حسن ،الى الاحياء فينا الى المماتتهنى عليا يا بابا وجدت سندي في الزملاء و الزميلات ، وجدت ملاذي في المحاماةهاني مع حبيبك فريد نصري""