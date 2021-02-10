   Om Kalthoum - ذكريات  

ابنة حسن الغضباني ترثي والدها بكلمات مؤثرة

Publié le Mercredi 10 Février 2021 - 17:52 قراءة: 0 د, 45 ث
رثت المحامية مريم الغضباني والدها الأستاذ الراحل حسن الغضباني الذي غادرنا أول الشهر متأثر بإصابته بفيروس كورونا.

و ارتدت الغضباني الابنة نظارات والدها في أول مرافعة جزائية لها و بتأثر بالغ و بهذه الكلمات رثت والدها :





"في اول مرافعة جزائية ... رغم انه لم يعد على هذه الارض ما يستحق الحياة

ماذا عساني اقول و قد رحلت يا سيد المرافعات

حاولت ان اكون نبذة من بحر #حسن_الغضباني لكنني لا امتلك المقومات

لم يكن سهلا و لكنني سأظل بنت حسن الى الممات

بكيت و ابكيت فكم تمنيت ان تكون يوما الى جانبي في قاعات الجلسات، لماذا رحلت في هذا التوقيت بالذات؟

لماذا لم تصلح اخطائي و تعلمني ما في صوتك من نبرات؟

الى روح الهيلة و عبادة و حسن ،الى الاحياء فينا الى الممات

تهنى عليا يا بابا وجدت سندي في الزملاء و الزميلات ، وجدت ملاذي في المحاماة

هاني مع حبيبك فريد نصري""



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 220313



En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 10 فيفري 2021 | 28 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:24 17:56 15:30 12:40 07:13 05:46
22° :الرطــوبة
تونــس 13°
 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
22°-1318°-1120°-1116°-1110°-7
  • Avoirs en devises
    22386,3

  • (9 fev)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,27400 DT        1$ =2,73233 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 fev)   1641,4 MDT