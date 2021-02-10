ابنة حسن الغضباني ترثي والدها بكلمات مؤثرة

رثت المحامية مريم الغضباني والدها الأستاذ الراحل حسن الغضباني الذي غادرنا أول الشهر متأثر بإصابته بفيروس كورونا.
و ارتدت الغضباني الابنة نظارات والدها في أول مرافعة جزائية لها و بتأثر بالغ و بهذه الكلمات رثت والدها :
"في اول مرافعة جزائية ... رغم انه لم يعد على هذه الارض ما يستحق الحياة
ماذا عساني اقول و قد رحلت يا سيد المرافعات
حاولت ان اكون نبذة من بحر #حسن_الغضباني لكنني لا امتلك المقومات
لم يكن سهلا و لكنني سأظل بنت حسن الى الممات
بكيت و ابكيت فكم تمنيت ان تكون يوما الى جانبي في قاعات الجلسات، لماذا رحلت في هذا التوقيت بالذات؟
لماذا لم تصلح اخطائي و تعلمني ما في صوتك من نبرات؟
الى روح الهيلة و عبادة و حسن ،الى الاحياء فينا الى الممات
تهنى عليا يا بابا وجدت سندي في الزملاء و الزميلات ، وجدت ملاذي في المحاماة
هاني مع حبيبك فريد نصري""
و ارتدت الغضباني الابنة نظارات والدها في أول مرافعة جزائية لها و بتأثر بالغ و بهذه الكلمات رثت والدها :
"في اول مرافعة جزائية ... رغم انه لم يعد على هذه الارض ما يستحق الحياة
ماذا عساني اقول و قد رحلت يا سيد المرافعات
حاولت ان اكون نبذة من بحر #حسن_الغضباني لكنني لا امتلك المقومات
لم يكن سهلا و لكنني سأظل بنت حسن الى الممات
بكيت و ابكيت فكم تمنيت ان تكون يوما الى جانبي في قاعات الجلسات، لماذا رحلت في هذا التوقيت بالذات؟
لماذا لم تصلح اخطائي و تعلمني ما في صوتك من نبرات؟
الى روح الهيلة و عبادة و حسن ،الى الاحياء فينا الى الممات
تهنى عليا يا بابا وجدت سندي في الزملاء و الزميلات ، وجدت ملاذي في المحاماة
هاني مع حبيبك فريد نصري""
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