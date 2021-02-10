: وفود من 10 دول عربية يتداولون في اجتماعين للطب العسكري حول سبل الوقاية والتصدي لجائحة كورونا

وخلص الاجتماعان إلى التوصيات التالية:

نظمت الإدارة العامة للصحة العسكرية، تحت إشراف وزير الدفاع الوطني وبرعاية المجلس الدولي للطب العسكري، يومي 9 و10 فيفري 2021 عبر تقنية التخاطب عن بعد بالفيديو الاجتماع التاسع للجمعية الإقليمية العربية للطب العسكري والاجتماع السادس للجمعية الجهوية المغاربية للطب العسكري بحضور الأمين العام للمجلس الدولي للطب العسكري ورئيس الهيئة العلمية للمجلس الدولي.وشارك في هذين الإجتماعين مديرو الخدمات الطبية للقوات المسلحة ورؤساء وفود 10 دول مغاربية وعربية وهي الجزائر، موريتانيا، المغرب، فلسطين، الأردن، المملكة العربية السعودية، مصر، الإمارات العربية المتحدة، السودان وتونس.وكانت هذه التظاهرة فرصة لترسيخ دور الدول العربية والمغاربية صلب المجلس الدولي للطب العسكري في ربط وتوطيد علاقات التعاون المهني بين أفراد الصحة العسكرية للدول الأعضاء.وتم خلال الاجتماعين دراسة المواضيع ذات الشأن المشترك قصد مزيد دفع الأنشطة المنظمة من قبل الدول المغاربية والعربية في الظروف الحالية وتبادل الخبرات في مجالات الوقاية والتصدي لجائحة كورونا بالوسط العسكري ودعم القوات المسلحة للمجهود الوطني للحد من تداعيتها على شعوب الدول العربية إيمانا منا بالدور المحوري الذي تقوم به مصالح الصحة العسكرية للحفاظ على صحة العسكريين.ـ تكليف المملكة المغربية بتنظيم المؤتمر العربي السادس للطب العسكري بالتوازي مع المؤتمر المغاربي السادس للطب العسكري خلال سنة 2022،ـ تكليف مصر بتنظيم المؤتمر الإفريقي 12 للطب العسكري خلال نفس السنة،ـ تفعيل اللجنة العلمية للمجموعة الإقليمية العربية للطب العسكري ودعوة المملكة العربية السعودية لترؤسها والعمل على ضبط الآليات والمقاييس المناسبة لتحديد المواضيع البحثية ذات الأولوية وطريقة تمويلها بين الدول الأعضاء.