البرلمان: نشر القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل

تبعا لانتهاء اللجنة الانتخابية من الفرز الإداري لملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل من الاعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان والحريات، وترتيب المترشحين المقبولين ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي، وعملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بهيئة حقوق الإنسان، تم نشر القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لعضوية الهيئة في الصنفين المذكورين مرتبين تفاضليا بتاريخ 10 فيفري 2021 والتي يمكن الاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني التالي : www.arp.tn



وعملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 31 من القانون المحدث للهيئة " يتم الاعتراض من قبل المترشحين أمام اللجنة المختصة في اجل سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مكتوب معلل ومرفقا بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في اجل سبعة أيام من تاريخ غلق باب الاعتراضات".



