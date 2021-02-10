بشر الشابي: بعد أزمة اليمين أصبحت أشك في مدارك رئيس الجمهورية الّي جاب حافلة من المنيهلة يعيّطو حل البرلمان

قال المحامي و النائب عن حركة النهضة بشر الشابي إنه بعد أزمة اليمين الدستورية أصبح يشك في مدارك رئيس الجمهورية قيس سعيّد معتبرا أن رفضه تأدية الوزراء لليمين أمر لا يمكن أن يقوم به عاقل.وأشار الشابي إلى أن الدستور ينص على أن رئيس الجمهورية يؤدّى اليمين أمام البرلمان وقال "تصوّرا لو أن ما يقوم به رئيس الجمهورية اليوم يقوم به البرلمان ويرفض أن يؤدي رئيس منتخب اليمين أمامه" وتساءل مستنكرا "هل هذا منطق انسان عاقل ".وحذّر الشابي من ممارسات رئيس الجمهورية قيس سعيّد معتبرا أنه بصدد التأسيس لديكتاتورية جديدة وقال "هذا الرئيس لا يؤمن لا بدستور ولا بمؤسسات ولم يقم بأي انجاز ما عدى أنه جاب كار مالمنيهلة في شارع الحبيب بورقيبة يعيّطو حل البرلمان وهو يقلّهم عن قريب".وقال "بعد أزمة اليمين الدستورية أصبحت أشك في مدارك الرئيس وهوما يحكيو على الملف الطبي الي تنحى ونحّاه الشاهد والي يقايضو فيه بيه هذا كلام يدور ".وفي سياق الحديث عن الشاهد قال بشر الشابي إن الشاهد ما زال يحكم الي اليوم من خلال 260 ما بين ولاة ومعتمدين والناس الي جانب "الّي حطهم في مفاصل الدولة مزالو فاعلين".وتابع قائلا "الي عملو الشاهد ما عملو حتى رئيس حكومة منذ الاستقلال، تحكم في مفاصل الدولة بالأمن والقضاء وهو من أتى بالفخفاخ وتحالف مع التيار الديمقراطي بعد أن كان يتهمه بالفساد".