   Warda - أكذب عليك  

كريم ولد محسن الرابحي: أنا يساري وأفتخر، بيني وبين الغنوشي دم... المشيشي دمية وكل الشكر لقيس سعيد

Publié le Mercredi 10 Février 2021 - 11:10 قراءة: 0 د, 56 ث
أكّد الثلاثاء 9 فيفري، الممثل أحمد أمين بن سعد أنه يساري التوجّه معبّرا عن افتخاره بذلك وقال "أنا يساري ونصف وأفتخر بذلك ويشرفني النائب منجي الرحوي".
واضاف في حوار على أمواج اذاعة اي أف أم "أنا يساري وأتشرف أنني لست خوانجي وأتشرف أن اليسار غير موجود في برلمان مخلوف والغنوشي".
وصرّح بأن بينه وبين رئيس البرلمان راشد الغنوشي دم وفق تعبيره محمّلا مسؤولية اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي للغنوشي وحركة النهضة.
وعبّر عن عدم احترامه لرئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف معبّرا في المقابل عن احترامه لرئيس الجمهورية قيس سعيد واحترامه أيضا لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بسبب ما وصفه ثباتها على مبدئها.


وأثارت تصريحات أحمد أمين بن سعد عديد التفاعلات على موقع الفايسبوك وعلّق البعض ساخرا " يا كريم يا تعيس ي ولد محسن الرابحي ...انت ثرثار وغير جدير بصداقتي".

يذكر أن الممثل أحمد أمين بن سعد له تقريبا دور وحيد علق في أذهان التونسيين وهو دور كريم ولد محسن الرابحي في مسلسل حسابات وعقابات وخاصة ذلك المشهد الشهير مع الممثلة سناء كسوس حين خاطبها قائلا "أنت ثرثارة وغير جديرة بصداقتي".






Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 220272

Aziz75  (France)  |Mercredi 10 Février 2021 à 12h 05m |           
أحمد الله أنني لا أعرفك. أنت تجري وراء الشهرة، وعلى ما قرأته، لن تنال الشعرة مطلقا. و اليسار الذي تفتخربه،هو صاحب 0،0000.و بالتالي أنت كذالك 0،0000.و الخوانحية أشرف منك و من أمثالك. و قاتلي بلعيد و البراهمي هم منكم و إليكم.

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Mercredi 10 Février 2021 à 11h 27m |           
لوهلة أولى ظنيت أنه أحد حاخامات الصهاينة



En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 10 فيفري 2021 | 28 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:24 17:56 15:30 12:40 07:13 05:46
24°
 24° % 25 :الرطــوبة
تونــس 13°
2.57 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
24°-1318°-1120°-1116°-1110°-7
  • Avoirs en devises
    22386,3

  • (9 fev)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,27400 DT        1$ =2,73233 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 fev)   1641,4 MDT