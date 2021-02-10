كريم ولد محسن الرابحي: أنا يساري وأفتخر، بيني وبين الغنوشي دم... المشيشي دمية وكل الشكر لقيس سعيد

أكّد الثلاثاء 9 فيفري، الممثل أحمد أمين بن سعد أنه يساري التوجّه معبّرا عن افتخاره بذلك وقال "أنا يساري ونصف وأفتخر بذلك ويشرفني النائب منجي الرحوي".واضاف في حوار على أمواج اذاعة اي أف أم "أنا يساري وأتشرف أنني لست خوانجي وأتشرف أن اليسار غير موجود في برلمان مخلوف والغنوشي".وصرّح بأن بينه وبين رئيس البرلمان راشد الغنوشي دم وفق تعبيره محمّلا مسؤولية اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي للغنوشي وحركة النهضة.وعبّر عن عدم احترامه لرئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف معبّرا في المقابل عن احترامه لرئيس الجمهورية قيس سعيد واحترامه أيضا لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بسبب ما وصفه ثباتها على مبدئها.وأثارت تصريحات أحمد أمين بن سعد عديد التفاعلات على موقع الفايسبوك وعلّق البعض ساخرا " يا كريم يا تعيس ي ولد محسن الرابحي ...انت ثرثار وغير جدير بصداقتي".يذكر أن الممثل أحمد أمين بن سعد له تقريبا دور وحيد علق في أذهان التونسيين وهو دور كريم ولد محسن الرابحي في مسلسل حسابات وعقابات وخاصة ذلك المشهد الشهير مع الممثلة سناء كسوس حين خاطبها قائلا "أنت ثرثارة وغير جديرة بصداقتي".