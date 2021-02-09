بعد الجولة في المنيهلة وشارع الحبيب بورقيبة، الرئيس قيس سعيد يقوم بجولة جديدة في سوق أريانة

باب نات -

قام الثلاثاء 9 فيفري، رئيس الجمهورية قيس سعيد، بجولة في أريانة وأساسا في سوق الخضار بالجهة حيث استمع الي مشاغل عدد من الباعة والمواطنين.وتعد جولة قيس سعيد في سوق أريانة الجولة الثالثة من نوعها في ظرف 3 أسابيع بعد الجولة في منطقة المنيهلة وجولته في شارع الحبيب بورقيبة.وتأتي جولات قيس سعيد في ظل أزمة سياسية ودستورية متواصلة منذ أسابيع بسبب رفضه تأدية الوزراء الجدد لليمين الدستورية.وقد أثارت الجولة الجديدة لسعيد عديد التفاعلات وعلق النشطاء بالقول " لدينا رئيس جمهورية برتبة والي، ترك الديبلوماسية والعلاقات الخارجية وحصر نشاطاته في زيارات للمقاهي والأسواق والشوارع الرئيسية".