البرلمان : ضبط قائمة المترشحين المقبولين لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في صنفي مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل

باب نات -

عقدت اللجنة الانتخابية يوم الثلاثاء 09 فيفري 2021 جلسة عبر تقنيات التواصل عن بعد وحضوريا واصلت خلالها النظر في الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل من الاعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان والحريات.وبعد مواصلة التداول حول ملف ترشح في صنف مختص في حقوق الطفل والانتهاء بذلك من الفرز الإداري لجميع الملفات، تم استعراض حصيلة الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل . وقد بلغ العدد الجملي للترشحات 6 وقد تم قبول 3 ملفات ترشح توزعت بين ملفيْن اثنيْن في اختصاص حقوق الطفل وملف ترشح واحد في اختصاص علم النفس في حين تم رفض 3 ملفات وردت جميعها في صنف مختص في حقوق الطفل.وتبعا لذلك، وبعد التداول حول عدد المترشحين المقبولين إداريا في الصنفين المذكورين، قررت اللجنة بإجماع اعضائها المرور الى المرحلة الموالية المتمثلة في ترتيب المترشحين المقبولين ترتيبا تفاضليا وذلك عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 30 من القانون المحدث لهيئة حقوق الإنسان. وقد تولّت اللجنة ترتيب المترشحين استنادا لذالى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 15 ديسمبر 2020 والمتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الانتخابية المكلفة بقبول الترشحات والبت فيها وذلك من خلال دراسة الوثائق المضمنة بملفات الترشح ومدى مطابقتها لجملة المعايير والأعداد المسندة بالسلم التقييمي المعتمد من اللجنة تبعا لقرار رئيس اللجنة الانتخابية آنف الذكر.وبذلك تكون اللجنة الانتخابية قد انتهت من ضبط قائمة المترشحين المقبولين لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل من الاعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان والحريات مرتبين تفاضليا.وعملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من القانون المحدث للهيئة، سيتم نشر القائمة المذكورة على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب ليتم إثر ذلك المرور الى مرحلة تقديم الاعتراضات من المترشحين أمام اللجنة الانتخابية في اجل سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين.