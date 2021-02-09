شيراز الشابي : فما نواب كيف يبداو مع جماعة النهضة يشكرو و يمدحو و كيف يشدو الميكرو ما يخليو ما يقولو فيهم

انتقدت الثلاثاء 9 فيفري، النائبة عن حزب قلب تونس شيراز الشابي ما وصفته بازدواجية سلوك بعض النواب تجاه حركة النهضة.
وقالت شيراز الشابي في مداخلتها بالجلسة العامة لمجلس الشعب " فما نواب كيف يبداو مع جماعة النهضة يشكرو و يمدحو و كيف يشدو الميكرو ما يخليو ما يقولو فيهم"، مضيفة " هؤلاء النواب قالوا في النهضة ما لم يقله الشعراء في مدح النواب والخمر في السر".
وتابعت شيراز الشابي " هم يزايدون على قلب تونس ويحاولون في النفس الوقت المشاركة مع حركة النهضة في حكومة جديدة".
وقالت شيراز الشابي في مداخلتها بالجلسة العامة لمجلس الشعب " فما نواب كيف يبداو مع جماعة النهضة يشكرو و يمدحو و كيف يشدو الميكرو ما يخليو ما يقولو فيهم"، مضيفة " هؤلاء النواب قالوا في النهضة ما لم يقله الشعراء في مدح النواب والخمر في السر".
وتابعت شيراز الشابي " هم يزايدون على قلب تونس ويحاولون في النفس الوقت المشاركة مع حركة النهضة في حكومة جديدة".
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