   Abdelwahab - جفونه  

الحرس الديواني بسيدي بوزيد يحجز 15 قطعة معدنية أثرية و يحيلها إلى المصالح الأمنية لمواصلة التحقيقات

Publié le Mardi 09 Février 2021 - 16:57 قراءة: 0 د, 27 ث
باب نات - تمكنت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد من حجز 15 قطعة معدنية أثرية دائرية الشكل مخفية على متن سيارة ذات ترقيم تونسي.
وباستهداف السيارة على مستوى منطقة السد التابعة لمعتمدية السبالة، لاحظ أعوان الدورية ارتباك السائق وبإخضاعها إلى التفتيش الدقيق تم العثور على القطع المعدنية المذكورة مخفية داخل السيارة.

ووفق بلاغ للديوانة تم تحرير محضر حجز و دعوة ممثل عن المصالح الجهوية للتراث قصد معاينة القطع المحجوزة و تحديد الحقبة التاريخية التي تعود إليها.


و باستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة الملف إلى المصالح المختصة للحرس الوطني قصد مواصلة الأبحاث والتحريات.

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