   Abdelwahab - جفونه  

فضيلة القرقوري: القانون الانتخابي لم ينصّ على عقوبات ضدّ بعض المخالفات

Publié le Mardi 09 Février 2021 - 16:29 قراءة: 0 د, 28 ث
في حديث لها عن مآل قضايا المخالفات المالية للحملة الانتخابية لسنة 2019، أكّدت فضيلة القرقوري القاضية بمحكمة المحاسبات، في مداخلة هاتفية لها في برنامج "ميدي شو" على اذاعة موزاييك اليوم 9 فيفري 2021، أنّ القانون الانتخابي في جزئه المتعلق بدور محكمة المحاسبات ينص على اعتماد الإجراءات المعتمد لدى المحكمة وتطبيقها على المادة الانتخابية.

وشدّدت في هذا السياق على ضرورة مراجعة هذه الإجراءات، لأنّها ليست استعجالية ولا تتماشى مع طبيعة المادة الانتخابية.


وأشارت إلى أنّ تقرير المحكمة تضمن عدّة مخالفات لم ينصّ القانون الانتخابي على تسليط عقوبة ضدّها، قائلة "أغفل المشرع تسليط عقوبات على بعض المخالفات".

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