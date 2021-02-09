تأسيس نقابة عامة لاطارات الأكاديمية لقوات الامن الداخلي

باب نات -

عقدت صباح اليوم الثلاثاء 9 فيفري 2021 باحد النزل بالعاصمة ندوة صحفية وذلك الإعلان عن تأسيس أول نقابة عامة للإطارات الأكاديمية لقوات الأمن الداخلي .واستهل الندوة الناطق الرسمي باسم النقابة أنور عيساوي الذي بين أنّ هذه النقابة هي نقابة تحمل خصوصية أبرزها مسؤولية إطاراتها الأمنية،وأنّها ليست تعديلا لأي نقابة أخرى.مؤكدا انه سيعمل بصفة تشاركية مع الهياكل النقابية الأخرى على إعطاء أهمية للإطارات الأكاديمية لقوات الأمن الداخلي والديوانة التي يفتح لهم المجال للانخراط في هذه النقابة ومحاولة تطوير مسار الإطارات الأكاديمية المهنية بصفة منطقية وعادلة في علاقة بالتربصات الوطنية والدولية.مشيرا إلى أنّهم يعانون كعدة اختصاصات من مشكل هجرة الأدمغة في مجالهم وأنّ لديهم كفاءات شابة قادرة على النهوض بالقطاع.وأوضح عيساوي ان أهداف النقابة هو الدفاع عن نحو 5 آلاف من منظوريهم من الإطارات الأكاديمية من أصحاب الشهائد العلمية العليا والتكوين الأكاديمي.وأكّد أنّ تأسيس هذا الهيكل لا يتعارض مع دعوة رئيس الجمهورية الأخيرة حول توحيد العمل النقابي بوزارة الداخلية ضمن اتحاد عام لقوات الأمن الداخلي.مبينا أنّه سيتم لاحقا ضبط قانون أساسي لنقابتهم كيهكل، سيتولى الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمعنوية والمادية لمنظوريهم وتطوير ظروف العمل المهنية وحماية منتسبيهم ومصالحهم على المستوى الإداري خصوصاً .