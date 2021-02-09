خلال جلسة محاكمة امام العدالة الانتقالية..ناشطة بحركة النهضة " تم تجريدي من جميع ملابسي وهددوني بالاغتصاب "

باب نات -

باشرت هيئة الدائرة الجنائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الإثنين 8 فيفري 2021 النظر في القضيّة عدد 30 المتعلقة بالانتهاكات الجسدية التي تعرّض لها 31 من اعضاء حركة النهضة خلال الفترة الممتدة بين سنة 1986 إلى حدود 2005.وقد بلغ عدد المنسُوبِ إليهم الانتهاكات 88 عون واطار أمني بوزارة الداخلية .وبالمناداة على المتضررة من قبل هيئة المحكمة ادلت بشهادة مؤثّرة كشفت فيها المعاناة التي تعرّضت لها منذ سنة 1991،موضحة انها اعتُقِلت ليلة 11 جويلية من سنة 1991 من منزل والديها في "دُوّار هِيشَر " وبعد بحث قصير أطلقوا سراحها ... ولكنّ من الغد تم اعتقالها مجددا على يد فرقة الأبحاث التابعة للحرس بمنطقة " حيّ النصر - المنيهلة " ...مؤكدة ان جلادها المعروف بكنية بولحية عمد إلى تجريدها من كلّ ملابسها الفوقيّة وحتى الداخلية ليتركها عاريةً تمامًا كما قام بتمزيق ملابسها الداخلية مع تهديدها باغتصابها وبإجلاسها على عُنُق زجاجة .وكشفت ان الجلاد بولحية " استعمل معها كلّ الأساليب الخسيسة لإجبارها على الإعتراف بأفعال لم ترتكبها، كما قام بتجريدها من ثيابها تمامًا مع تهديدها بالاغتصاب ...موضحة انه أثر ذلك تمّ الحُكم عليها ب10 أشهر سجنا قضّتها ما بين سجن النساء في منّوبة وسجن الكاف ، وأنها أُجبِرت على الخضوع للمراقبة الإدارية والتوقيع يوميًّا في مركز الحرس لمدّة 12 سنة.وطلبت الشاكية ، ودموع الحُرقة والقهر تنهمر من عينيها، العفو من والدها المتوفّي والذي تعرّض إلى شتّى أنواع التنكيل بسببها وطالبت بتتبع الجناة وتسليط العقاب عليهم .وقد قررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة لتحديد موعد لها ولاستدعاء المنسوب لهم الانتهاك