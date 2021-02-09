   Ali Riahi - ZINA  

سهام العيادي تنفي ازالة المسلك الصحي

Publié le Mardi 09 Février 2021 - 09:59 قراءة: 0 د, 21 ث
باب نات - نفت كاتبة الدولة للرياضة سهام العيادي ما تم تداوله حول ازالة المسلك الصحي بالمنزه وأكدت صباح اليوم الثلاثاء لاذاعة شمس أن الوزارة ستدعّم المسلك الصحي.

وكان الناشط البيئي حسام حمدي، أكد أمس في تصريح إعلامي , أن وزارة الشباب والرياضة تعتزم في إطار الأشغال التي ستقوم بها لتهيئة ملعب المنزه وحتى ''يستجيب للمواصفات الدولية''، توسعة مأوى السيارات عبر إزالة المسلك الصحي بشكل نهائي.




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