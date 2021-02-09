خالد شوكات: اول مرة اشاهد رئيسا لا يقوم بوظائفه الدستورية ويهتم باشياء لا معنى لها

قال رئيس المعهد العربي للديمقراطية خالد شوكات في مداخلة على قناة نسمة انه لاول مرة يشاهد في تاريخ الانظمة السياسية رئيسا لا يستقبل رؤساء احزاب وسياسيين ومثقفين وشخصيات وطنية وفقهاء القانون الدستوري في اشارة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد.واضاف خالد شوكات " قيس سعيد لا يستقبل شخصيات لها تاثيرها في الساحة السياسية والثقافية والفكرية ولا يقوم بمهامه على المستوى الدبلوماسية الخارجية ولا يزور القوى الاقليمية الداعمة لتونس".وتابع خالد شوكات " قيس سعيد لا يقوم بوظائفه الدستورية ويقوم بأشياء أخرى لا معنى لها".