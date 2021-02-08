عصام الشابي: اعتراف العكرمي بخصوص حصول نداء تونس لتمويل أجنبي يستوجب تحرك النيابة العمومية للقطع مع ديمقراطية الفساد

" صرح الازهر العكرمي احد المؤسسين و القيادي السابق في حركة نداء تونس لاحدى القنوات التلفزية الخاصة بان دولة عربية مولت نداء تونس بعشرات ملايين الدولارات و اكد ان النداء ليس الحزب الوحيد الذي تلقى مثل هذه التمويلات .

بعد تقرير دائرة المحاسبات التي رصدت تجاوزات مالية في الحملة الانتخابية الاخيرة،

ها هو شاهد- من أهلها - يدليي بشهادته عن فساد احزاب بعينها ، و ما خفي كان أعظم.

حان الوقت لفتح ملفات تمويل الاحزاب و خاصة تعامل بعضها مع دول أجنبية ، و حان الوقت لتتحرك النيابة العمومية لفتح الملفات و القطع مع ديمقراطية الفساد.."

علق الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك على تصريح القيادي السابق في نداء تونس لزهر العكرمي بخصوص حصول الحزب على تمويلات أجنبية ب40 مليون دولار.وقال عصام الشابي " بأنه حان الوقت لفتح ملفات تمويل الاحزاب و خاصة تعامل بعضها مع دول أجنبية ، و حان الوقت لتتحرك النيابة العمومية لفتح الملفات و القطع مع ديمقراطية الفساد ...