صفاقس: اصدار احكام في حق بعض المتهمين في قضية احداث الشغب الليلية ومساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس يكشف

باب نات -

علمت باب نات ان هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس اصدرت احكاما في قضية ما يعرف باحداث الشغب والتخريب التى عاشتها مؤخرا ولايات الجمهورية .وباتصالنا بمساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية بصفاقس السيد مراد التركي بين لباب نات ان هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس اصدرت اليوم الاثنين 8 فيفري 2021 حكما بعدم سماع الدعوى في حق 6 مظنون فيهم وجهت لهم تهم مخالفة قانون حالة الطوارئ ومخالفة قرار الحجر الصحي والاعتداء المدبر على الجولان والتواجد ضمن جمع من شانه الاخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة .موضحا انه لا يزال هناك ملف آخر ستنظر فيه الهيئة القضائية وسوق يقع التصريح بالحكم فيه يوم 15 فيفري الجاري .وللاشارة فان نفس الدائرة نظرت في أربعة ملفات واصدرت يوم 4 فيفري في ثلاث منها خطايا ب500 دينار والحكم بعدم سماع الدعوى في حق المتهم في القضية الرابعة