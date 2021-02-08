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صفاقس: اصدار احكام في حق بعض المتهمين في قضية احداث الشغب الليلية ومساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس يكشف

Publié le Lundi 08 Février 2021 - 19:44 قراءة: 0 د, 42 ث
باب نات - علمت باب نات ان هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس اصدرت احكاما في قضية ما يعرف باحداث الشغب والتخريب التى عاشتها مؤخرا ولايات الجمهورية .

وباتصالنا بمساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية بصفاقس السيد مراد التركي بين لباب نات ان هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس اصدرت اليوم الاثنين 8 فيفري 2021 حكما بعدم سماع الدعوى في حق 6 مظنون فيهم وجهت لهم تهم مخالفة قانون حالة الطوارئ ومخالفة قرار الحجر الصحي والاعتداء المدبر على الجولان والتواجد ضمن جمع من شانه الاخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة .


موضحا انه لا يزال هناك ملف آخر ستنظر فيه الهيئة القضائية وسوق يقع التصريح بالحكم فيه يوم 15 فيفري الجاري .

وللاشارة فان نفس الدائرة نظرت في أربعة ملفات واصدرت يوم 4 فيفري في ثلاث منها خطايا ب500 دينار والحكم بعدم سماع الدعوى في حق المتهم في القضية الرابعة

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