   Abdelhalim - بتلوموني ليه  

على عكس ما أكّده مصدر من رئاسة الجمهورية، مراسلة المشيشي بخصوص التحوير الوزاري لم تتضمّن أي خطأ

Publié le Lundi 08 Février 2021 - 19:11 قراءة: 0 د, 23 ث
تداولت مساء الاثنين 8 فيفري، بعض وسائل الاعلام، نقلا عن مصادر مطلعة برئاسة الجمهورية، خبرا مفاده أن رئيس الجمهورية رفض الرّد على مراسلة رئيس الحكومة بخصوص التحوير الوزاري وقام بارجاعها بسبب وجود خطأ شكلي يتمثل في كتابة "الي رئيس الحكومة" في الخانة المخصصة لرئيس الجمهورية.

وعلى عكس ما تم تداوله فقد أظهر نص المراسلة التي وجهها المشيشي إلى الرئيس قيس سعيد أنه لا وجود لأي خطأ وأن ما ترويجه مجرّد اشاعة لا أساس لها من الصحة.




Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 220173

Sly  (Tunisia)  |Lundi 08 Février 2021 à 19h 19m |           
عبث عبث عبث
كذب وتلفيق من حكاية الظرف المشبوه الى هذه الرسالة


Nouri  (Switzerland)  |Lundi 08 Février 2021 à 19h 09m |           
نسخة لهذه الرسالة توجد على صفحات الاجتماعية ولا يوجد فيها خطأ

Karimyousef  (France)  |Lundi 08 Février 2021 à 18h 50m |           
هذه المراسلة كتبها شخص و قراها اكثر من شخص قبل المراسلة و لا أحد تفطن الى هذا الخطا،!!

MedTunisie  (Tunisia)  |Lundi 08 Février 2021 à 17h 27m |           
ملا كارثة

Abdallah_Biz  (Tunisia)  |Lundi 08 Février 2021 à 17h 26m |           
يا والله مطبق أحمق تبلينا بيه.. ابببب .. ربي يعديهم على خير هالايامات..



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