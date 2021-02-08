على عكس ما أكّده مصدر من رئاسة الجمهورية، مراسلة المشيشي بخصوص التحوير الوزاري لم تتضمّن أي خطأ

تداولت مساء الاثنين 8 فيفري، بعض وسائل الاعلام، نقلا عن مصادر مطلعة برئاسة الجمهورية، خبرا مفاده أن رئيس الجمهورية رفض الرّد على مراسلة رئيس الحكومة بخصوص التحوير الوزاري وقام بارجاعها بسبب وجود خطأ شكلي يتمثل في كتابة "الي رئيس الحكومة" في الخانة المخصصة لرئيس الجمهورية.وعلى عكس ما تم تداوله فقد أظهر نص المراسلة التي وجهها المشيشي إلى الرئيس قيس سعيد أنه لا وجود لأي خطأ وأن ما ترويجه مجرّد اشاعة لا أساس لها من الصحة.