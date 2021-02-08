إعلام بودورو وخيط الشيخ مورو

جل إعلام الوطن أثثته زُمر من أدعياء الإعلام ( بلا شهائد تخصصية )، زمر تآلفت بكثير من روابط لكنها لا تخضع لأيّ منطق ولا معقول، لا تجمعها ولا تبرّرها إلاّ المصالح الذّاتيّة والأجندات المشبوهة وكثير من (التقطيع والترييش) بلا علم ولا معلومة في اكثر ما يخوضون ...هذه الزّمر منذ بداية الثورة وإلى يوم النّاس هذا صارت تعقد مجالسها – للخوض و الخرْص والتفتين – علنا وعربدة في بلاتوهات بعض دكاكين البث الاذاعي والتلفزي ،،، مجالس برائحة الشبهات بطعم الإفساد والتغريب المقصود و( التخلويض) الصريح،،، يزيد – عبق روائحها مع كل حادثة وكل تصريح وكل جملة يتلقفونها بسابق إضمار وترصد حتى يملؤوا بها فراغهم وجهلهم المعرفي والمِهني و ( يمركوا بيها النهار ) ، لا يتورعون عن قول اي شيء ولا حفيظة لهم لا للوطن ولا لاهله ولمقتضيات المرحلة ، هم فقط يعربدون و( يسردكون ) ويستعرضون حماقاتهم وعنادهم وحدّة السنتهم تباريا في السبّ والشتم والتهم والتاويلات الفاسدة ...بنفس هذه المرجعية الفاسدة تلقّف بعض الاعلاميين تصريح الشيخ مورو الذي قال فيه (ان الشيخ الغنوشي ضاع منو الخيط ...) ، فنصبوا لهذا الكلام - الإنطباعي - طاولة وعشرين كرسي - واتخذوا منه مادة خصبة ( ليصرّفوا ) فيها كمّ غيضهم وحقدهم وكرههم لرئيس البرلمان الشيخ الغنوشي ،،، فأوُلوا وقالوا وزادوا ووصفوا واستعانوا بكثير من الصفاقة والنكران للتجييش على الرجل والحط من رمزيته وتجاوز ماذا قدم وماذا ضحى وماذا تنازل وقايض ايضا ليترك لهم هذا ( المتّسع ) للعربدة الإعلامية .... القى الشيخ مورو خيطا رفيعا فجعل منه الاعلام حبلا غليظا على طريقته الهلامية الدون كوتشية ...