بعد تداول صور عدد من المتظاهرين بشكل غريب... مخلوف يعلق " لهم علينا حماية حرياتهم والدعاء لهم بالهداية"‎

علق رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك على صور بعض المتظاهرين في مسيرة إحياء ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد في شارع الحبيب بورقيبة.وقال مخلوف " لهم علينا حماية حرايتهم والدعاء لهم بالهداية لكنهم لا يشبهوننا".وكتب مخلوف في صفحته علي الفايسبوك التدوينة التالية "لهم علينا فقط حماية حياتهم وحريتهم والدعاء لهم بالرشد وبالهداية .. غير هذا .. فعلا هم لا يشبهوننا ولا نشبههم .. ولا وزن سياسي ولا انتخابي لهم .. ولا تجمعنا بهم سوى بطاقة التعريف الحمراء ..وربي يديم علينا نعمة العقل والدين."وكان مئات التونسيين، شاركوا السبت، في مسيرة وسط العاصمة، للمطالبة بالإفراج عن موقوفي الاحتجاجات الأخيرة، بحضور قياديين بأحزاب سياسية يسارية ونواب مستقلين.وتزامنت المسيرة مع الذكرى الثامنة لاغتيال السياسي المعارض، شكري بلعيد، في 6 فيفري 2013.وأغلقت أجهزة الأمن، المقاهي والمطاعم والمحال المفتوحة بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، وفرضت طوقا على الطرق المؤدية إلى وسط العاصمة مع تعزيزات أمنية مكثف.ودعت عشرات الجمعيات الحقوقية والمنظمات ونشطاء حقوقيون وأحزاب سياسية لهذه المظاهرة، التي شارك فيها المئات (قرابة 1000 شخص)، وفق مصادر أمنية.ومن بين الداعين للتحرك الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية)، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية (منظمات مستقلة) للمطالبة بالإفراج عن موقوفي الاحتجاجات الأخيرة.كما دعا المحتجون للكشف عن مرتكبي جريمة اغتيال شكري بلعيد، أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في 6 فيفري 2013، ما أسفر عن احتجاجات أدت لاستقالة الحكومة، آنذاك.ورفع المتظاهرون شعارات تنادي بالتشغيل والحرية والكرامة، وحل الحكومة والبرلمان، رافضين أي ممارسات أمنية تقمع الحريات وتفتح الباب لعودة دولة البوليس، حاملين شعارات أبرزها لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب.