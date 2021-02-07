العلوي يرد على العويني " مالفرق بينك وبين الإرهابيين الذين يعتبرون الأمنيين طواغيت"‎

رد النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك على وصف المحامي عبد الناصر العويني للامنيين بأنهم عصابات تعمل لصالح النهضة والغنوشي.وتسائل العلوي " مالفرق بين العويني وبين الإرهابيين الذين يعتبرون الأمنيين طواغيت"."ما الفرق بين أن يسمّيهم الدّواعش "طواغيت"، ويفتوا بقتلهم واستهدافهم، وبين أن يسمّيهم النّاصر العويني " عصابات أمنيّة، تخدم عند بوشلاكة والغنّوشي، وماهوش أمن جمهوري، ووزارة الدّاخليّة وزارة إرهابيّة"! هذا بخلاف الألفاظ النّابيه الأخرى الّتي تصدر من جمهور مثمول بعصارة الايديولوجيا الحمراء، أخبروني مالفرق؟!!هذا الخطاب المتوحٌش العنصريّ تجاه مؤسّستنا الأمنيّة وأبنائنا وإخوتنا الأمنيّين، مهما كان نقدنا للتّجاوزات حين تقع، وقد كنّا أشجع النّاس في نقدها وسنظلّ... هذا الخطاب المحنّط الّذي يستعدي الأمنيّين ويتعمّد إهانتهم وتسفيه تضحياتهم، هو في عمقه تحريض عليهم، فما الفرق بينه وبين خطاب الدّواعش؟!مرّة أخرى، أجد نفسي في صفّ الدّفاع عن كرامة الأمنيّين متضامنا معهم في مسار الانتقال الصّعب والطّويل إلى أمن جمهوريّ محايد لا يخضع للتّوظيف ولا للتّخوين والابتزاز.لقد قاومنا بوليس بن علي بشرف ورجولة، ولكن بلا عنصريّة ولا أمراض ولا أحقاد ثورجيّة متوحّشة، واليوم نحن شركاؤه في حماية الوطن وبناء دولة المواطنة العادلة على قاعدة الأمن والحرّيّة في خدمة التنمية والدّيموقراطيّة.