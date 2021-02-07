منال عبد القوي: لو كنت مكان مخلوف لكان ردي اكثر قوة ضد عبير موسي

قالت الممثلة منال عبد القوي في حوار عبر امواج اذاعة اي اف ام أنها تتفهم مواقف رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بعد استفزازات رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى.وقالت منال عبد القوي " رغم أني ضد العنف ولكن ما معنى أن تستفز موسي مخلوف بتصويره في البرلمان دون إرادته ورغبته".وتابعت منال عبد القوي " لو كنت مكان مخلوف لكان ردي اكثر قوة".