   Om Kalthom - غلبت أصالح في روحي *  

منال عبد القوي: لو كنت مكان مخلوف لكان ردي اكثر قوة ضد عبير موسي

Publié le Dimanche 07 Février 2021 - 09:34 قراءة: 0 د, 21 ث
قالت الممثلة منال عبد القوي في حوار عبر امواج اذاعة اي اف ام أنها تتفهم مواقف رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بعد استفزازات رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى.
وقالت منال عبد القوي " رغم أني ضد العنف ولكن ما معنى أن تستفز موسي مخلوف بتصويره في البرلمان دون إرادته ورغبته".
وتابعت منال عبد القوي " لو كنت مكان مخلوف لكان ردي اكثر قوة".





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 220083



En continu

Toutes les news

الأحد 07 فيفري 2021 | 25 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:21 17:53 15:28 12:40 07:16 05:48
17°
 19° % 59 :الرطــوبة
تونــس 12°
2.57 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
19°-1219°-1118°-1221°-1219°-11
  • Avoirs en devises
    22470,7

  • (5 fev)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,27405 DT        1$ =2,72832 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 fev)   1769,0 MDT