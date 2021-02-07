صورة اليوم: رابطة حقوق الانسان تنشر صورة لمسيرة نظمتها النهضة في 2013 على أساس أنها مسيرة 6 فيفري 2021

نشرت السبت 6 فيفري، الصفحة الرسمية للرابطة التونسية لحقوق الانسان على موقع الفايسبوك صورة من مسيرة حاشدة نظمتها حركة النهضة في 2013 على أساس أنها مسيرة 6 فيفري 2021.
وشن عديد النشطاء حملة ساخرة من صفحة الرابطة واتهموهم بالفبركة والكذب ما دفعها الي حذف الصورة والاعتذار على نشرها...
صديق الموقع طارق عمراني علّق على الصورة بالتالي.
"ياخي مافيبالهمش انه ثما حاجة اسمها google image تنجم تعطيك كل المعطيات حول أي صورة 🤔
ياخي صفحة رسمية متاع رابطة حقوق الانسان غبية للدرجة
مهبّطين صورة على انها لمظاهرة اليوم و هي صورة من 2013
لا و المثير للسخرية أن الصورة الأصلية هي لمظاهرة عملتها حركة النهضة"
وشن عديد النشطاء حملة ساخرة من صفحة الرابطة واتهموهم بالفبركة والكذب ما دفعها الي حذف الصورة والاعتذار على نشرها...
صديق الموقع طارق عمراني علّق على الصورة بالتالي.
"ياخي مافيبالهمش انه ثما حاجة اسمها google image تنجم تعطيك كل المعطيات حول أي صورة 🤔
ياخي صفحة رسمية متاع رابطة حقوق الانسان غبية للدرجة
مهبّطين صورة على انها لمظاهرة اليوم و هي صورة من 2013
لا و المثير للسخرية أن الصورة الأصلية هي لمظاهرة عملتها حركة النهضة"
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