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صورة اليوم: رابطة حقوق الانسان تنشر صورة لمسيرة نظمتها النهضة في 2013 على أساس أنها مسيرة 6 فيفري 2021

Publié le Dimanche 07 Février 2021 - 00:13 قراءة: 0 د, 34 ث
نشرت السبت 6 فيفري، الصفحة الرسمية للرابطة التونسية لحقوق الانسان على موقع الفايسبوك صورة من مسيرة حاشدة نظمتها حركة النهضة في 2013 على أساس أنها مسيرة 6 فيفري 2021.
وشن عديد النشطاء حملة ساخرة من صفحة الرابطة واتهموهم بالفبركة والكذب ما دفعها الي حذف الصورة والاعتذار على نشرها...

صديق الموقع طارق عمراني علّق على الصورة بالتالي.

"ياخي مافيبالهمش انه ثما حاجة اسمها google image تنجم تعطيك كل المعطيات حول أي صورة 🤔
ياخي صفحة رسمية متاع رابطة حقوق الانسان غبية للدرجة
مهبّطين صورة على انها لمظاهرة اليوم و هي صورة من 2013
لا و المثير للسخرية أن الصورة الأصلية هي لمظاهرة عملتها حركة النهضة"


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 220080

BenMoussa  (South Africa)  |Dimanche 07 Février 2021 à 09h 34m |           
شكرا لباب نات وخاصة للاستاذ طارق عمراني للسعي الدؤوب على اظهار الحقائق وهو من اوكد واجبات الاعلام
كما يجب التنويه بان الاستاذ طارق عمراني صديق لموقع باب نات وليس لموقع الرابطة التونسية لحقوق الانسان كما ربما يفهم من المقال

RESA67  (France)  |Dimanche 07 Février 2021 à 08h 05m |           
Auriez-vous les mêmes soutiens aujourd’hui?
Est-ce que vos leadership peuvent déambuler dans l’avenue Habib Bourguiba sans être chahutés par le peuple (contrairement à KS par exemple). Je reste sceptique



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