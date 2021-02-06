مخلوف: لن أحترم المسترزقين من ملف اغتيال شكري بلعيد وعقدوا لذلك 40 ندوة صحفية

قال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه لن يحترم أبدا المسترزقين من ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد وعقدوا لذلك 40 ندوة صحفية.وكتب مخلوف في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية " من كل المنغمسين في ملف الاغتيالات ساحترم فقط من سيتحدث عن تفاصيل الملف ومسار التحقيقات ومالاتها ونقائصها".وتابع " وأما من يعقد 40 ندوة صحفية ليسترزق منها ويكذب فيها 200 كذبة فلا احترام له عندي".وكان السياسي اليساري شكري بلعيد قد اغتيل يوم 6 فيفري 2013 أمام منزله بالمنزه 6 بطلقات نارية، إبان فترة حكومة الترويكا والي اليوم مازالت قضية الاغتيال بأروقة القضاء.