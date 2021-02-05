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بلدية تونس تكرم الممثلة منى نورالدين

Publié le Vendredi 05 Février 2021 - 19:03 قراءة: 0 د, 20 ث
باب نات - وفاءا وعرفانا لما قدمته خلال مسيرة فنية حافلة بالتتويج تجلت في العديد من الأعمال المسرحية و الفنية و تقمص العديد من الأدوار التي نحتت اسمها الخاص في سجل المسرح التونسي عامة والفرقة البلدية للمسرح خاصة ، أشرفت سعاد بن عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة أصالة عن نفسها ونيابة عن أعضاء المجلس البلدي وموظفي وأعوان بلدية تونس بتكريم سيدة المسرح التونسي "منى نورالدين " .

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