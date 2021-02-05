الغنوشي يستقبل وفدا عن مبادرة "اللقاء من أجل تونس"

باب نات -

استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 5 فيفري 2021 وفدا عن مبادرة " اللقاء من أجل تونس" يضم سامي الشابي المنسق العام للمبادرة ، و ألفة العبيدي رئيسة جمعية نبض تونس، والمفكر والاعلامي صلاح الدّين الجورشي.وقدّم الضيوف البيان المؤسس لهذه المبادرة الداعية الى الحوار للخروج بتونس من الوضع الدقيق الذي تعيشه اليوم، ويتّسم بالتوتر وتسوده مخاوف عديدة جرّاء التجاذبات السياسية. واكّدوا بالمناسبة أن مبادرتهم حظيت بدعم منظمات وطنية عديدة من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الوطني للمرأة التونسية واتحاد الفلاحين، إضافة الى هياكل وشخصيات مختلفة. ولا تتعارض مع المبادرة الصادرة عن المركزية النقابية.ودعا الحاضرون رئيس مجلس نواب الشعب الى دعم مبادرتهم باعتباره رجل فكر وحوار لتوقي ما يمكن أن ينجر عن هذا الوضع من مخاطر ، وحتى تتفرّغ الدولة الى القيام بدورها في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والتي لم تعد تحتمل مزيدا من الانتظار.وعبّر الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب عن دعمه لهذه المبادرة ولكل المبادرات الداعية الى الحوار والالتقاء من أجل مصلحة تونس، مباركا بالمناسبة هذه المبادرة باعتبارها صادرة عن مثقفين ملتزمين بدورهم في الاسهام في خدمة البلاد.