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ائتلاف الكرامة يتقدم بمبادرة تشريعية لتشديد عقوبة تعطيل حرية العمل لتصل الي 20 سنة سجنا

Publié le Vendredi 05 Février 2021 - 12:56 قراءة: 0 د, 28 ث
باب نات - أعلنت الجمعة 5 فيفري، كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان عن مبادرة تشريعية جديدة لتنقيح الفصل 136 من المجلة الجزائية المتعلق بتعطيل حرية العمل والذي يعاقب كل من يحاول او يتسبب في تعطيل العمل ب 3 سنوات سجنا وخطية قدرها 720 دينارا.

وتنص المبادرة على الترفيع في قيمة الخطية الي ألفي دينار عوض 720 دينار وتشديد العقوبة لتصل الي 10 سنوات سجنا اذا كان التعطيل واقعا بمؤسسات الدولة.


كما تنص على أنه في حالة ارتكاب التعطيل بمؤسسات الدولة بواسطة وفاق من ثلاثة اشخاص فاكثر فان العقوبة تصل الي 20 سنة سجنا لرؤساء الوفاق.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219968

Ridha_E  (France)  |Vendredi 05 Février 2021 à 13h 21m |           
Profitez-en maintenant pour jouer de votre arrogance parce que la récréation, pour vous, va se terminer bientôt.



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