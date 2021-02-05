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بيان ال66 الذي يدعو لمسيرة السبت 6 فيفري يُغيّب اسم جمعية شمس رغم امضائها على البيان

Photo Yassine Gaidi/AA
Publié le Vendredi 05 Février 2021 - 14:00 قراءة: 0 د, 32 ث
باب نات - كشف المدير التنفيذي لجمعية شمس بوحديد بالهادي أنه أمضى باسم الجمعية على بيان ال66 الذي يدعو لمسيرة السبت 6 فيفري بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
وأفاد بأنه رغم امضاء البيان لم يجد اسم الجمعية ضمن قائمة الجمعيات الممضية وبعد اتصاله بالطرف المعني بصياغة البيان تم تبرير غياب اسم الجمعية بوجود خطأ تقني اتصالي.
وعبّر بعض المناصرين لجمعية شمس عن امتعاضهم من تغييب اسم الجمعية رغم وجود اسم جمعية الدمج التي تطالب أيضا بإلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية المتعلق بالمثلية الجنسية.
ورغم ذلك فقد أكدت جمعبة شمس تبنيها لكل ما جاء في بيان ال 66 ودعت انصارها ومنخرطيها الي المشاركة في مسيرة 6 فيفري.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219951

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Vendredi 05 Février 2021 à 14h 22m |           
جمعية شمس باش تزيّن الحفلة، أعوذ بالله من غضب الله



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