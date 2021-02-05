عكس ما تردد هذه تفاصيل جريمة قتل شابين لبعضهما في قلعة الاندلس ...

باب نات -

صرح عز الدين الفطحلي الكاتب العام الجهوي لنقابات قوات الأمن التونسي بأريانة اليوم الجمعة 5فيفري 2021 لباب نات ان شابين احدهما خضار تبادلا ليلة أمس الخميس الطعنات باسلحة بيضاء في الطريق العام أثر خلاف بينهما بسبب كلب كان قد استحوذ عليه شقيق الضحية .مبينا انه خلال تلك المعركة حل اعوان مركز الامن الوطني بقلعة الاندلس على عين المكان وقاموا باقتياد الشابين الى المركز ثم اتصلوا بالاسعاف الطبي أين تم نقلهما على جناح السرعة لمستشفى شارل نيكول بالعاصمة وقد تلقى الشاب الأول العلاج وتم إجراء عملية جراحية له والان حالته الصحية جيدة في حين رفضت عائلة الضحية بقائه بالمستشفى ونقلوه لاحدى مصحات العاصمة أين لفظ انفاسه الأخيرة ....مبينا انه اثر ذلك تعهد اعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة بالابحاث ثم تمت احالة الملف على انظار فرقة مكافحة الاجرام بالقرجاني ... مبينا انه تم القبض على والد القاتل نظرا لكونه شارك في المعركة المذكورة .... نافيا ما تردد حول مقتل الشابين مثلما تردد في وسائل الاعلام ...