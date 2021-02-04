العلوي لسفيان بن حميدة: كنّا مخطئين جدّا في نعتكم بإعلام العار، لأنّكم ببساطة أنتم العار نفسه!

باب نات - ردّ الخميس 4 فيفري، النائب عن إتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي على كرونيكور إذاعة IFM سفيان بن حميدة الذي اتهم نواب إتلاف الكرامة بالإرهاب وذلك على خلفية تعليقه على استشهاد 4 جنود إثر انفجار لغم في المغيلة.
وقال عبد اللطيف العلوي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " لو كنّا إرهابيّين كما وصفتنا، لما تجرّأ علينا الكلاب من أمثالك طيلة عامين، منذ دخولنا إلى الحياة السّياسيّة وأنتم تنهشون لحمنا وتحرّضون علينا باللّيل والنّهار، العشرات من مرتزقة الإعلام والنّقابات والأحزاب ولغوا من دمنا كالكلاب المسعورة، ومع ذلك، تخرجون إلى الشّوارع والمغازات وتمارسون حياتكم بكلّ هدوء وأمان، فلا يعترض سبيلكم أحد منّا ولا من أنصارنا، ولا يمسّكم أحد بسوء، ولا حتّى يتحرّش بكم أحد بقول أو استفزاز!!".
وأضاف عبد اللطيف العلوي " لو كنّا إرهابيّين كنّا نفضّوها معاكم في الشّارع، ولا نُسْلِم أمرنا للقضاء ولعدالة اللّه من قبل ومن بعد!".
وتابع عبد اللطيف العلوي" أنا درّست ابنتك طيلة ثلاث سنوات متتالية، كانت ابنتي في القسم مثلما كانت ابنتك في البيت، سقيتها من عقلي وروحي وصبري وعلّمتها وأدّبتها وكنت شريكا لك في تربيتها، فماذا رأيتني أعلّمها؟ هل رأيتني أعلّمها قيم المحبّة والصّدق والمواطنة والمثل العليا معجونا برحيق اللّغة العربيّة، أم رأيتني أعلّمها الإرهاب والتّكفير والتّفخيخ والتّفجير".
وأضاف عبد اللطيف العلوي في معرض رده " قمّة النّذالة وانعدام المروءة، أن لا يرى المرء فضلا لمن علّم ابنه، ولا يحفظ له ودّا ولا يراعي له حرمة !".
وختم عبد اللطيف العلوي " كنّا مخطئين جدّا في نعتكم بإعلام العار، لأنّكم ببساطة: أنتم العار نفسه!".
وقال عبد اللطيف العلوي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " لو كنّا إرهابيّين كما وصفتنا، لما تجرّأ علينا الكلاب من أمثالك طيلة عامين، منذ دخولنا إلى الحياة السّياسيّة وأنتم تنهشون لحمنا وتحرّضون علينا باللّيل والنّهار، العشرات من مرتزقة الإعلام والنّقابات والأحزاب ولغوا من دمنا كالكلاب المسعورة، ومع ذلك، تخرجون إلى الشّوارع والمغازات وتمارسون حياتكم بكلّ هدوء وأمان، فلا يعترض سبيلكم أحد منّا ولا من أنصارنا، ولا يمسّكم أحد بسوء، ولا حتّى يتحرّش بكم أحد بقول أو استفزاز!!".
وأضاف عبد اللطيف العلوي " لو كنّا إرهابيّين كنّا نفضّوها معاكم في الشّارع، ولا نُسْلِم أمرنا للقضاء ولعدالة اللّه من قبل ومن بعد!".
وتابع عبد اللطيف العلوي" أنا درّست ابنتك طيلة ثلاث سنوات متتالية، كانت ابنتي في القسم مثلما كانت ابنتك في البيت، سقيتها من عقلي وروحي وصبري وعلّمتها وأدّبتها وكنت شريكا لك في تربيتها، فماذا رأيتني أعلّمها؟ هل رأيتني أعلّمها قيم المحبّة والصّدق والمواطنة والمثل العليا معجونا برحيق اللّغة العربيّة، أم رأيتني أعلّمها الإرهاب والتّكفير والتّفخيخ والتّفجير".
وأضاف عبد اللطيف العلوي في معرض رده " قمّة النّذالة وانعدام المروءة، أن لا يرى المرء فضلا لمن علّم ابنه، ولا يحفظ له ودّا ولا يراعي له حرمة !".
وختم عبد اللطيف العلوي " كنّا مخطئين جدّا في نعتكم بإعلام العار، لأنّكم ببساطة: أنتم العار نفسه!".
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