   Om Kalthoum - انت عمري  

العلوي لسفيان بن حميدة: كنّا مخطئين جدّا في نعتكم بإعلام العار، لأنّكم ببساطة أنتم العار نفسه!

Publié le Jeudi 04 Février 2021 - 18:56 قراءة: 1 د, 14 ث
باب نات - ردّ الخميس 4 فيفري، النائب عن إتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي على كرونيكور إذاعة IFM سفيان بن حميدة الذي اتهم نواب إتلاف الكرامة بالإرهاب وذلك على خلفية تعليقه على استشهاد 4 جنود إثر انفجار لغم في المغيلة.

وقال عبد اللطيف العلوي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " لو كنّا إرهابيّين كما وصفتنا، لما تجرّأ علينا الكلاب من أمثالك طيلة عامين، منذ دخولنا إلى الحياة السّياسيّة وأنتم تنهشون لحمنا وتحرّضون علينا باللّيل والنّهار، العشرات من مرتزقة الإعلام والنّقابات والأحزاب ولغوا من دمنا كالكلاب المسعورة، ومع ذلك، تخرجون إلى الشّوارع والمغازات وتمارسون حياتكم بكلّ هدوء وأمان، فلا يعترض سبيلكم أحد منّا ولا من أنصارنا، ولا يمسّكم أحد بسوء، ولا حتّى يتحرّش بكم أحد بقول أو استفزاز!!".


وأضاف عبد اللطيف العلوي " لو كنّا إرهابيّين كنّا نفضّوها معاكم في الشّارع، ولا نُسْلِم أمرنا للقضاء ولعدالة اللّه من قبل ومن بعد!".
وتابع عبد اللطيف العلوي" أنا درّست ابنتك طيلة ثلاث سنوات متتالية، كانت ابنتي في القسم مثلما كانت ابنتك في البيت، سقيتها من عقلي وروحي وصبري وعلّمتها وأدّبتها وكنت شريكا لك في تربيتها، فماذا رأيتني أعلّمها؟ هل رأيتني أعلّمها قيم المحبّة والصّدق والمواطنة والمثل العليا معجونا برحيق اللّغة العربيّة، أم رأيتني أعلّمها الإرهاب والتّكفير والتّفخيخ والتّفجير".

وأضاف عبد اللطيف العلوي في معرض رده " قمّة النّذالة وانعدام المروءة، أن لا يرى المرء فضلا لمن علّم ابنه، ولا يحفظ له ودّا ولا يراعي له حرمة !".
وختم عبد اللطيف العلوي " كنّا مخطئين جدّا في نعتكم بإعلام العار، لأنّكم ببساطة: أنتم العار نفسه!".




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 219929

MedTunisie  (Tunisia)  |Jeudi 04 Février 2021 à 20h 24m |           
فعلا كلام مقنع لكن الاعلاميين و النقابيين و بعض الخونة لهم اجور يتقاضونها من ما يفعلونه من خراب

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 04 Février 2021 à 19h 10m |           
اتذكر اول ماشاهدت هذا الاعلامي عند الثورة على قناة النسمة تأكدت انه صبايحي من التراز الاول الحقد والمراهية بارزة من عينيه وكان يتكلم كثيرا بالفرنسية !!!
لغة اسياده



En continu

Toutes les news
.

الخميس 04 فيفري 2021 | 22 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:18 17:50 15:25 12:40 07:19 05:51
15°
 25° % 77 :الرطــوبة
تونــس 14°
1.03 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
25°-1425°-1427°-1518°-1218°-10
  • Avoirs en devises
    22510,9

  • (4 fev)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,27542 DT        1$ =2,72522 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 fev)   1883,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة