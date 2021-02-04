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إحباط محاولة تهريب 259 غرام من مخدر الكوكايين بمطار تونس قرطاج

Publié le Jeudi 04 Février 2021 - 16:53 قراءة: 0 د, 31 ث
باب نات - على إثر التنسيق بين مصالح الديوانة و شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج تم إخضاع مسافر تونسي قادم من دولة أوروبية محل إجراء حدودي، إلى التفتيش الدقيق من طرف أعوان الديوانة حيث تم كشف كمية من مخدر الكوكايين تزن 259غ مخفية بمنطقة حساسة من جسده.

ووفق بلاغ للديوانة,واثر التحري معه توفرت معطيات تفيد بإمكانية تواجد أفراد من شبكة تهريب المخدرات بانتظار وصول المسافر خارج المطار فتولت مصالح الديوانة توجيه دورية قصد التثبت من هذه المعطيات وقد تمكنت من إلقاء القبض على 3 أنفار داخل سيارة في علاقة بالموضوع فتم الإحتفاظ بهم، و باستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة ذوي الشبهة الى الفرق الأمنية المختصة لمزيد البحث.

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