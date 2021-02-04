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سفيان بن حميدة: النهضة ارهابية وائتلاف الكرامة كتلة ارهابية وكل من ساعد الارهاب باسم حقوق الانسان والs17 هم ارهابيين

Publié le Jeudi 04 Février 2021 - 15:49 قراءة: 0 د, 42 ث
هاجم الخميس 4 فيفري، كرونيكور اذاعة اي أف ام سفيان بن حميدة، حركة النهضة وائتلاف الكرامة واتهمهم بدعم الارهاب وذلك في اطار التعليق على استشهاد 4 جنود اثر انفجار لغم بالمغيلة.

وقال بن حميدة " النهضة حركة ارهابية وائتلاف الكرامة كتلة ارهابية وكل من ساعد بطريقة او بأخرى وبالاختفاء وراء حقوق الانسان والإجراء الحدودي اس 17.


واعتبر بن حميدة ان الارهاب موجود بتواطئ من الجميع وقال "الارهاب موجود من نهار الي سكتنا على الغنوشي كي قال هذم يذكروني بشبابي ولعلي العريض كي عطى اوامر بش يهرب ابو عياض وسكتنا على روابط حماية الثورة بش يوصلو للبرلمان".


مخلوف يرد " الهايكا تتحمل مسؤولية هرسلتنا"

من جانبه رد ائتلاف الكرامة على التهم في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك قائلا بان نقابات الإعلام والهايكا تتحمل مسؤولية هرسلتنا وحتى محاولة سحلنا.







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