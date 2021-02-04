رئيس الجمهورية يؤبن شهداء المؤسسة العسكرية

Publié le Jeudi 04 Février 2021 - 09:42 قراءة: 1 د, 8 ث
باب نات - أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح الخميس 4 فيفري 2021 زيارة إلى المستشفى العسكري بالعاصمة حيث تلا فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء تونس من أبناء المؤسسة العسكرية الذين استشهدوا يوم أمس في سبيل الوطن.

فقد استشهد أمس الوكيل مراد الفداوي الذي كان أصيب بمرتفعات ولاية الكاف، يوم 14 جانفي المنقضي إثر انفجار لغم تقليدي الصنع، وبقي يتلقى العلاج بالمستشفى إلا أنه توفي على إثر تدهور حالته الصحية.


كما فقدت تونس أمس أربعة عسكريين وهم الملازم أول سامي وناسي والوكيل أول السيد العماري والعريف أول اسماعيل الخريجي والرقيب أول منعم الدلاعي الذين استشهدوا أيضا إثر انفجار لغم تقليدي الصنع بجبل سلتة بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، أثناء تنفيذ مهمة عسكرية، لملاحقة عناصر إرهابية.

وفي كلمة تأبينية استحضر رئيس الجمهورية خصال أبطال تونس ونوه بشجاعتهم واستبسالهم دفاعا عن الوطن وعن أمن وسلامة التونسيات والتونسيين من الأعداء المتربصين ببلادنا.

وأكد على أن سقوط هؤلاء الأبطال نتيجة الغدر والجبن لن يزيدنا إلا إصرارا على مواجهة المجرمين بنفس الروح القتالية العالية والتصدي لهم ولمن يقف وراءهم ممن يريدون ضرب الدولة التونسية.

وقال إننا نقف اليوم مصرّين على مواصلة المعركة على كافة الجبهات معربا عن اليقين بالانتصار عزاء لتونس وشهدائها.

وتوجه لعائلات الشهداء الأبرار بأصدق التعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل كما وقف الحاضرون دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء.
وقد حضر الموكب بالخصوص رئيس الحكومة ووزير الدفاع الوطني ومدير عام الصحة العسكرية وعدد من القيادات والإطارات والأعوان من أبناء المؤسسة العسكرية.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 219882

Ifrit  (Tunisia)  |Jeudi 04 Février 2021 à 10h 36m |           
Est-ce que nous sommes tellement incapables avec nos vaillants soldats, gardes nationale, force de sécurité et autres volontaires parmi le peuple de nettoyer nos montagnes des quelques malfaiteurs qui sèment la terreur dans tout le pays ? Qui nous en empeche et dans quel interets ? Jusqu`à quand allons nous enterrer nos enfants et soigner nos blessures sans agir de façon radicale ? Les mamans, les pères, les épouses et les enfants ont en assez
des condoléances bidons et des cérémonies qui ne leurs rends pas leurs enfants. Le majorité du peuple aussi.

Afarit  (Tunisia)  |Jeudi 04 Février 2021 à 10h 06m |           
أين كان هذا المخلوق قبل الثورة وبعدها؟
حتى يتحدث عن مزيد الإصرار
في الوقت الذي يتعرض فيه أبطالنا رحمهم الله مازال
يحاول زرع الفتنة وكل يوم يخرج لنا بخرافة
تسمم وأخرى بأنه من كوكب آخرى
ومرة أخرى بلعبة زقفونة التي كنا نلعبها صغارا وأوردها المعري
في سخريته ممن يعتقدون بالواسطة ( الشفاعة) عند الصراط



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