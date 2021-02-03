سامية عبو: سبب البلاء في البلاد هو راشد الغنوشي

جددت الاربعاء 3 فيفري، النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو مهاجمة زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي معتبرة أنه سبب البلاء في البلاد.واعتبرت خلال استضافتها على قناة التاسعة، أنه لا مجال ليواصل الغنوشي ترأس البرلمان وأن انعقاد الجلسات أصبحت مسألة مستحيلة حسب تقديرها.وأضافت بأن الكتلة الديمقراطية مستعدة لسحب الثقة من الغنوشي وتقديم امضاءاتها اذا التمست الجدية في بقية الأطراف السياسية معتبرة أن التحاق قلب تونس بالاطراف الراغبة في سحب الثقة من الغنوشي أمر ضروري.وصرحت بأنها لا تعارض ان تكون النائبة الأولى لرئيس المجلس سميرة الشواشي رئيسة للمجلس اذا اشترط قلب تونس ذلك للموافقة على سحب الثقة من الغنوشي.