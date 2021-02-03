   Om Kalthoum - ظلمنا الحب  

سامية عبو: سبب البلاء في البلاد هو راشد الغنوشي

Publié le Mercredi 03 Février 2021 - 20:46 قراءة: 0 د, 33 ث
جددت الاربعاء 3 فيفري، النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو مهاجمة زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي معتبرة أنه سبب البلاء في البلاد.

واعتبرت خلال استضافتها على قناة التاسعة، أنه لا مجال ليواصل الغنوشي ترأس البرلمان وأن انعقاد الجلسات أصبحت مسألة مستحيلة حسب تقديرها.
وأضافت بأن الكتلة الديمقراطية مستعدة لسحب الثقة من الغنوشي وتقديم امضاءاتها اذا التمست الجدية في بقية الأطراف السياسية معتبرة أن التحاق قلب تونس بالاطراف الراغبة في سحب الثقة من الغنوشي أمر ضروري.


وصرحت بأنها لا تعارض ان تكون النائبة الأولى لرئيس المجلس سميرة الشواشي رئيسة للمجلس اذا اشترط قلب تونس ذلك للموافقة على سحب الثقة من الغنوشي.



Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 219869

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 03 Février 2021 à 21h 48m |           
فما اليات ديمقرطيةيمكن تفعيلها ...يزونا من الزمياطي والفوضى متاع المابونين

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 03 Février 2021 à 21h 33m |           
الناخبين يرفضون ان تتم العملية بهذالطريقة الإرهابيين ...

Karimyousef  (France)  |Mercredi 03 Février 2021 à 21h 26m |           
رغم اني لا اوافقها في ممارساتها و في مسرحياتها . ولكن لا افهم اصرار راشد الغنوشي على البقاء على رأس المجلس.وجوده اصبح تعلة للكثيرين لتشليك المجلس. كان من الاحسن و الاجدى للجميع ان يغادر الغنوشي المجلس لتاهداة الاوضاع. و لكن تكوينه القومي و البعثي في سنوات شبابه قد يكون طبع ميزاجه بالنسبة للتشبث بالحكم حتى النهاية.

Weldtounes  (Tunisia)  |Mercredi 03 Février 2021 à 21h 22m |           
سبب البلاء في البلاد هو انت التي تساند بعير . انتم لا تحترمون الدستور الذي جاء بعد ان قدم اكثر من 300 شهيد دمائهم الزكية لكي تتحقق لنا الجمهورية الثانية. انتم اليسار تريدون القاء الدستور جانبا و تنصيب احدكم بدون انتخابات.

Afarit  (Tunisia)  |Mercredi 03 Février 2021 à 21h 13m |           
ماذا لو جئناها بعمار عمروسية؟
مؤكد أنها ستغير رأيها
https://www.youtube.com/watch?v=OZzL15OdxdM&t=56s



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