المنتخب الوطني للأواسط : حصة تدريبية ثانية والتحاق اللاعب نبيل المقني بمقر اقامة المنتخب

باب نات -

أجرى المنتخب الوطني للأواسط اليوم الاربعاء 3 فيفري 2021 حصتين تدريبيتين ، الأولى صباحية بملعب حي الشباب بالمنزه وبمشاركة 19 لاعبا وهم : أحمد العبيدي -أمين الشارني-آدم بالأمين-ريان حداد- وسيم صيود-حسام الكار-زياد بريمة-فارس ناجي-يوسف سنانة-فراس مهدواني-فرج بن نجيمة -أشرف الحباسي- عبد الله العمري -محمد أمين كشيش- محمد أمين زغادة-محمد أمين العجيمي-محمد عثمان القروي- معتز زدام و يانيس الصغير الذي تمتع ببرنامج تأهيلي خاص رفقة المعد البدني محمد التونسي.ووفق بلاغ الجامعة, كانت الحصة الأولى فرصة للاطار الفني لتجربة جملة من التصورات الفنية والتكتيكية.اما الحصة الثانية والتي اجريت في قاعة تقوية العضلات بمقر اقامة المنتخب فقد ركز خلالها الاطار الفني على الجانب البدني من خلال تمارين لتعزيز وتقوية اللياقة البدنية.وللتذكير فقد التحق صباح اليوم الاربعاء اللاعب نبيل مقني بمقر اقامة المنتخب.