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وزارة الدفاع: "استشهاد 4 عسكريين على إثر انفجار لغم تقليدي الصنع أثناء تنفيذ عملية تمشيط بالمرتفعات الغربية لملاحقة عناصر إرهابية"

Publié le Mercredi 03 Février 2021 - 13:37 قراءة: 0 د, 24 ث
وات - أعلنت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ لها، عن استشهاد 4 عسكريين، صباح اليوم الأربعاء، "على إثر انفجار لغم تقليدي الصنع، أثناء تنفيذ عملية تمشيط بالمرتفعات الغربية، لملاحقة عناصر إرهابية"، وفق ما جاء في هذا البلاغ المقتضب.

يُذكر أن جبل سلتة بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، شهد صباح الأربعاء، انفجار لغم أثناء مرور دورية عسكرية تابعة للثكنة العسكرية بسبيطلة، كانت بصدد القيام بمهمة بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل مغيلة، وفق ما أفادت به مصادر أمنية، مراسل (وات) بسيدي بوزيد.

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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219838

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 03 Février 2021 à 13h 55m |           
جبل المغيلة يطالب بحل البرلمان ... أنه الإستعمار الذي ينسق مع أعداء الديمقراطية ...



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