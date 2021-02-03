وزارة الدفاع: "استشهاد 4 عسكريين على إثر انفجار لغم تقليدي الصنع أثناء تنفيذ عملية تمشيط بالمرتفعات الغربية لملاحقة عناصر إرهابية"

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ لها، عن استشهاد 4 عسكريين، صباح اليوم الأربعاء، "على إثر انفجار لغم تقليدي الصنع، أثناء تنفيذ عملية تمشيط بالمرتفعات الغربية، لملاحقة عناصر إرهابية"، وفق ما جاء في هذا البلاغ المقتضب.يُذكر أن جبل سلتة بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، شهد صباح الأربعاء، انفجار لغم أثناء مرور دورية عسكرية تابعة للثكنة العسكرية بسبيطلة، كانت بصدد القيام بمهمة بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل مغيلة، وفق ما أفادت به مصادر أمنية، مراسل (وات) بسيدي بوزيد.